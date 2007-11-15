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    Юрлова выиграла контрольный спринт в Контиолахти, Васнецова – 3-я, Сливко – 7-я

    Теги сборная России жен результаты Екатерина Юрлова-Перхт Ирина Старых Евгения Павлова Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Воронина Маргарита Васильева Наталья Ушкина Лейсан Бикташева Валерия Васнецова Биатлон

    Екатерина Юрлова выиграла контрольный спринт женской сборной России в финском Контиолахти. 

    17 ноября пройдет второй спринт, но уже в рамках международных соревнований. В основу команды по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета. 

    Отборочные гонки 

    Контиолахти, Финляндия 

    Женщины

    1. Екатерина Юрлова – 25.42,5 (0+1)
    2. Евгения Павлова – 18,2 (1+0)
    3. Валерия Васнецова – 28,4 (0+0)
    4. Ирина Старых – 28,5 (0+1)
    5. Маргарита Васильева – 38,1 (0+2)
    6. Анастасия Морозова – 47,3 (0+0)
    7. Виктория Сливко – 57,4 (0+1)
    8. Лейсан Бикташева – 1.05,5 (1+1)
    9. Ирина Казакевич – 1.11,0 (1+1)
    10. Кристина Ильченко – 1.18,3 (1+2)...
    14. Ульяна Кайшева – 1.44,4 (0+1)...
    16. Кристина Резцова – 2.00,7 (1+1)
    17. Светлана Миронова – 2.18,1 (3+1)

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