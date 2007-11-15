Юрлова выиграла контрольный спринт в Контиолахти, Васнецова – 3-я, Сливко – 7-я

Екатерина Юрлова выиграла контрольный спринт женской сборной России в финском Контиолахти.

17 ноября пройдет второй спринт, но уже в рамках международных соревнований. В основу команды по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета.

Отборочные гонки

Контиолахти, Финляндия

Женщины

1. Екатерина Юрлова – 25.42,5 (0+1)

2. Евгения Павлова – 18,2 (1+0)

3. Валерия Васнецова – 28,4 (0+0)

4. Ирина Старых – 28,5 (0+1)

5. Маргарита Васильева – 38,1 (0+2)

6. Анастасия Морозова – 47,3 (0+0)

7. Виктория Сливко – 57,4 (0+1)

8. Лейсан Бикташева – 1.05,5 (1+1)

9. Ирина Казакевич – 1.11,0 (1+1)

10. Кристина Ильченко – 1.18,3 (1+2)...

14. Ульяна Кайшева – 1.44,4 (0+1)...

16. Кристина Резцова – 2.00,7 (1+1)

17. Светлана Миронова – 2.18,1 (3+1)