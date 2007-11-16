«Питтсбург» – «Тампа». Пойнт сделал хет-трик за 91 секунду – 6-й по скорости в истории НХЛ, у Кучерова – 3 передачи

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт сделал натуральный хет-трик в матче с (4:3), отличившись три раза подряд.

Он забросил шайбу в концовке первого периода и еще 2 во втором, уложившись в 91 секунду игрового времени.

Все голы были забиты в большинстве, так как у «Питтсбурга» на 20-й минуте матча было зафиксировано 3 удаления подряд.

Хет-трик Пойнта – 6-й по скорости в истории и 2-й – за последние 50 лет.

Быстрее забивали Билл Мосиенко (1952 год, 21 секунда), (1955 год, 44 секунды), Джек Дарраг (1919, 60 секунд), Дерек Кинг (1991, 78 секунд), Харри Оливер (1925, 85 секунд).

Отметим, что во всех трех шайбах результативными передачами поучаствовал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. С его статистикой можно ознакомиться здесь.