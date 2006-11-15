Магомед Адиев: «Отец говорил: при Сталине было много хорошего, минус – только депортация»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мыслями о Чечне.

– Я чеченец, но папа у меня родился в Алма-Ате, мама – в Киргизии. Отец мне всегда повторял: при Сталине было много хорошего, минус – только депортация.

В Грозном папа стал первым чеченцем на посту главного тренера «Терека». Дедушка приучал к намазам (до сих пор молюсь каждый день), водил в мечеть, на охоту, на рыбалку. Обучал водить машину, охотиться, варить уху. В Курбан-байрам показывал, как режут баранов. Кровь на меня в том возрасте тяжело влияла.

– Грозный в 80-е и сейчас – два разных города?

– Для меня все детство – тот Грозный. Зелень, добро, счастье. Душевность какая-то. Раньше даже люди в Чечне были совершенно другие, очень разных национальностей. У меня в классе было всего три-четыре чеченца.

Любому грозненцу, в котором играет ностальгия, прежняя Чечня чуть милее нынешней. Но я счастлив тому, что вижу в Чечне. Она чистая, аккуратная, спокойная. Я видел войну и не ожидал, что спустя 20 лет в республике будет так, как сейчас.

Помню, в 11 классе меня забрали в «Ингушетию» во вторую лигу. Но и там, в Назрани, чувствовалось приближение войны: люди с автоматами ходили. Хотя бы зарплату платили, премиальные. В школе я пользовался авторитетом, а посещение мне сделали свободным, – сказал Адиев.