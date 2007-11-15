Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу. Он пройдет в 2022 году

Международная федерация волейбола (FIVB) на Конгрессе в Канкуне объявила о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России.

«Я с большой гордостью информирую – Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России. Это для нас большая честь и ответственность.

Этот турнир – это дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям. В нашей стране огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звезд мирового волейбола на домашнем чемпионате», – сказал глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В России турнир не проводился никогда, СССР дважды принимал мужской чемпионат мира: в 1952 году турнир проводился в Москве, а в 1962 – в Москве, Киеве, Риге и Ленинграде.

Города, в которых пройдут матчи чемпионата мира, будут определены на административном совете FIVB в середине февраля. Ранее в качестве кандидатов на проведение матчей назывались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.