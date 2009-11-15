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    РПЛ хочет отказаться от матчей по понедельникам

    Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ календарь Футбол

    РПЛ намерена составлять календарь сезона таким образом, чтобы матчи чемпионата не проводились по понедельникам.

    «Мы хотим отказаться от понедельничных игр. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между матчами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает.

    Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках. Поэтому вопрос продолжает обсуждаться», – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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