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    Малышко одержал победу в контрольном спринте в Финляндии, Гараничев – 2-й, Логинов – 3-й. Цветков и Бабиков не попали в десятку

    Теги сборная России результаты Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Алексей Слепов Александр Логинов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Игорь Малиновский Биатлон

    Дмитрий Малышко выиграл первый контрольный спринт мужской сборной России в финском Контиолахти, Евгений Гараничев финишировал вторым. 

    17 ноября пройдет второй спринт, но уже в рамках международных соревнований.

    В основу команды по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета. 

    Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 лучших Кубка мира. 

    Отборочные гонки 

    Контиолахти, Финляндия 

    Спринт

    Мужчины

    1. Дмитрий Малышко – 30.08,7 (0+0)
    2. Евгений Гараничев – 7,5 (0+0)
    3. Александр Логинов – 11,8 (0+1)
    4. Эдуард Латыпов – 20,1 (0+1)
    5. Алексей Слепов – 38,0 (1+0)
    6. Петр Пащенко – 54,0 (1+1)
    7. Сергей Корастылев – 1.02,3 (0+0)
    8. Игорь Малиновский – 1.09,1 (0+0)
    9. Василий Томшин – 1.18,8 (0+0)...
    11. Матвей Елисеев – 1.24,2 (0+2)...
    14. Антон Бабиков – 1.44,8 (1+1)...
    16. Алексей Волков – .159,2 (1+0)...
    18. Максим Цветков – 2.14,0 (1+2)
    19. Семен Сучилов – 2.20,4 (2+1)...
    22. Юрий Шопин – 2.52,9 (0+3)...
    24. Никита Поршнев – 3.27,9 (0+2)

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