Малышко одержал победу в контрольном спринте в Финляндии, Гараничев – 2-й, Логинов – 3-й. Цветков и Бабиков не попали в десятку

Дмитрий Малышко выиграл первый контрольный спринт мужской сборной России в финском Контиолахти, Евгений Гараничев финишировал вторым.

17 ноября пройдет второй спринт, но уже в рамках международных соревнований.

В основу команды по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.

Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 лучших Кубка мира.

Отборочные гонки

Контиолахти, Финляндия

Спринт

Мужчины

1. Дмитрий Малышко – 30.08,7 (0+0)

2. Евгений Гараничев – 7,5 (0+0)

3. Александр Логинов – 11,8 (0+1)

4. Эдуард Латыпов – 20,1 (0+1)

5. Алексей Слепов – 38,0 (1+0)

6. Петр Пащенко – 54,0 (1+1)

7. Сергей Корастылев – 1.02,3 (0+0)

8. Игорь Малиновский – 1.09,1 (0+0)

9. Василий Томшин – 1.18,8 (0+0)...

11. Матвей Елисеев – 1.24,2 (0+2)...

14. Антон Бабиков – 1.44,8 (1+1)...

16. Алексей Волков – .159,2 (1+0)...

18. Максим Цветков – 2.14,0 (1+2)

19. Семен Сучилов – 2.20,4 (2+1)...

22. Юрий Шопин – 2.52,9 (0+3)...

24. Никита Поршнев – 3.27,9 (0+2)