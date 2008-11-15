🔥Ари дебютировал за сборную России, сыграв 55 минут против Германии

Нападающий Ари вышел в стартовом составе сборной России на контрольный матч с Германией.

Ари отыграл 55 минут и при счете 0:3 уступил место на поле форварду «Зенита» Антону Заболотному.

32-летний бразилец дебютировал за национальную сборную России. Через три недели ему исполнится 33 года.

Ари выступает в чемпионате России с 2010 года. За это время он играл за , и «Локомотив», а в июле 2018 года получил паспорт гражданина РФ.

В Бразилии Ари играл за «Форталезу» и молодежную сборную. В 2006 году главный тренер сборной Бразилии Дунга вызывал Ари в первую команду, но игрок в ней так и не дебютировал.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Германия – Россия.

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