Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    🔥Ари дебютировал за сборную России, сыграв 55 минут против Германии

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная Германии по футболу Сборная России по футболу Ари Краснодар Антон Заболотный товарищеские матчи (сборные) натурализация Футбол

    Нападающий «Краснодара» Ари вышел в стартовом составе сборной России на контрольный матч с Германией.

    Ари отыграл 55 минут и при счете 0:3 уступил место на поле форварду «Зенита» Антону Заболотному.

    32-летний бразилец дебютировал за национальную сборную России. Через три недели ему исполнится 33 года.

    Ари выступает в чемпионате России с 2010 года. За это время он играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», а в июле 2018 года получил паспорт гражданина РФ.

    В Бразилии Ари играл за «Форталезу» и молодежную сборную. В 2006 году главный тренер сборной Бразилии Дунга вызывал Ари в первую команду, но игрок в ней так и не дебютировал.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Германия – Россия.

    Ари с нами, пусть ему везет. Василий Уткин – о новом бразильце в сборной

    Ари – потенциально лучшая замена Дзюбе. Черчесов прав

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться