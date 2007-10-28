Победы «Ливерпуля» и «Юве», «Ростов» 2-й в РПЛ, поул Риккардо в Мексике, падение вертолета «Лестера» и другие новости утра

1. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф» и как минимум до понедельника возглавил таблицу АПЛ. Другие результаты игрового дня – тут.

2. Вертолет владельца «Лестера» упал на парковку у стадиона. Пишут, что Вичай Сривадханапрабха был на борту. Ужасные новости.

3. «Ювентус» одолел «Эмполи» благодаря дублю Криштиану Роналду (первый с пенальти, второй – сочным ударом издали) и оторвался от «Наполи» на 7 очков.

4. «Ростов» в меньшинстве выиграл у «Анжи» и временно ворвался на второе место в РПЛ. Карпин спокоен. Остальные результаты дня – здесь.

5. Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо завоевал поул в квалификации Гран-при Мексики, Ферстаппен – второй, Хэмилтон – третий, Сироткин – 20-й.

6. В КХЛ «Нефтехимик» победил «Трактор», а «Магнитка» обыграла московское «Динамо».

7. Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, Евгения Медведева заняла 3-е место с лучшим результатом в произвольной программе.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец, но по сумме двух программ заняли 2-е место.

У мужчин победу одержал японец Шома Уно, россиянин Александр Самарин – 4-й.

8. НХЛ. Евгений Малкин ворвался в топ бомбардиров НХЛ, набрав 3 очка в матче с «Ванкувером» (5:0) – он уже второй в гонке. Артемий Панарин принес «Коламбусу» победу над «Баффало» (5:4 ОТ), тоже набрав трешку. Все результаты игрового дня – здесь.

9. «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» и стал первым в Испании (сегодня класико, помните?).

10. НБА. «Детройт» проиграл одному из фаворитов Востока «Бостону», «Сан-Антонио» дома одержал победу над «Лейкерс» Леброна Джеймса. Все результаты дня – здесь.

11. Российские борцы греко-римского стиля Сергей Емелин и Артем Сурков завоевали золотые медали на чемпионате мира в Будапеште.

12. MLB. Мировая серия. «Бостон Ред Сокс» оказался в одном шаге от титула, выиграв четвертый матч серии у «Лос-Анджелес Доджерс», счет стал 3-1.

13. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов остался недоволен скандалом вокруг увольнения Массимо Карреры из «Спартака». Могут полететь головы. Кстати, Олег Кононов отказался обсуждать свое возможное назначение в московский клуб.

14. «Авангард» объявил о расторжении контракта с 35-летним нападающим Александром Пережогиным. Он играл за клуб с 2010 года.

15. Российский боец Артем Лобов проиграл американцу Майклу Джонсону единоличным решением судей в рамках UFC Fight Night 138.

16. Вы наверняка ждали новостей про «Монако», а они таковы: Анри пока не спас, безвыигрышная серия продлена до 13 матчей.

Цитаты дня.

«Такие мрази не должны находиться в футболе». Игорь Семшов о судействе в матче ПФЛ.

«Плакал почти каждый день в свой первый год в «Спартаке». Откровения Зе Луиша.

«Есть великие капитаны, и Рамос – один из них». Хулен Лопетеги хвалит Серхио.