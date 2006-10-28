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    «Ванкувер» – «Питтсбург». Малкин набрал 3 очка и разделил 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ

    Теги Питтсбург Ванкувер Евгений Малкин НХЛ Хоккей

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Ванкувером» (5:0) и стал его первой звездой. 

    В первом периоде он выступил вторым ассистентом при шайбе Фила Кессела, а в третьем сделал дубль. 

    На счету Малкина стало 18 (5+13) очков в 9 матчах сезона, он разделил 2-е место в бомбардирской гонке с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо».

    Лидирует еще один представитель «Эвеланш» Микко Рантанен (21 очко). 

    Всего Малкин провел на льду 18 минут 18 секунд (4:52 – в большинстве, полезность «+3») и нанес 6 бросков в створ ворот. Также совершил 1 перехват, а эффективность на вбрасываниях составила 44% (8 выигранных попыток из 18). 

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