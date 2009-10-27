Сегодня в рамках регулярного чемпионата состоятся девять матчей. Удачно стартовавший «Детройт» примет одного из фаворитов Востока «Бостон».

«Сан-Антонио» дома сыграет с Леброна Джеймса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.