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    НБА. «Детройт» – «Бостон», «Сан-Антонио» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей. Удачно стартовавший «Детройт» примет одного из фаворитов Востока «Бостон».

    «Сан-Антонио» дома сыграет с «Лейкерс» Леброна Джеймса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Бостон
    Дата проведения
    28 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Юта
    Дата проведения
    28 октября, 02.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Шарлотт
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Чикаго
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Портленд
    Дата проведения
    28 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Финикс
    Дата проведения
    28 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Орландо
    Дата проведения
    28 октября, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Лейкерс
    Дата проведения
    28 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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