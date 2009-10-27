Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей. Удачно стартовавший «Детройт» примет одного из фаворитов Востока «Бостон».
«Сан-Антонио» дома сыграет с «Лейкерс» Леброна Джеймса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.30, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.