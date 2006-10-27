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    Олег Кононов о «Спартаке»: «На эту тему я вообще не буду говорить - она закрывается»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2) ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».

    - Трибуны сегодня вас встретили холоднее, чем игроков. Связываете ли это с разговорами о «Спартаке»? И можете ли успокоить болельщиков, сказав, что останетесь до конца контракта?

    – Сегодня была холодная погода, я вообще не слышал. На эту тему я даже не хочу говорить.

    На данный момент на эту тему я вообще не буду говорить - она закрывается, потому что она не официальна, - ответил Кононов.

    Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщал, что Кононов расторгнет контракт с тульским «Арсеналом» после матча с «Оренбургом». 

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    Кононов – нормальный выбор для «Спартака»?

    32705 голосов 94
    • Да, его стиль отлично подходит «Спартаку»
      67%
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