Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2) ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».

- Трибуны сегодня вас встретили холоднее, чем игроков. Связываете ли это с разговорами о «Спартаке»? И можете ли успокоить болельщиков, сказав, что останетесь до конца контракта?

– Сегодня была холодная погода, я вообще не слышал. На эту тему я даже не хочу говорить.

На данный момент на эту тему я вообще не буду говорить - она закрывается, потому что она не официальна, - ответил Кононов.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщал, что Кононов расторгнет контракт с тульским «Арсеналом» после матча с «Оренбургом».

«Коммерсантъ»: Федун сомневается в уровне и целесообразности назначения Кононова