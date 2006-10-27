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    «Авангард» расторг контракт с Пережогиным

    Теги Авангард переходы Максим Сушинский Александр Пережогин КХЛ Хоккей

    «Авангард» объявил о расторжении контракта с 35-летним нападающим Александром Пережогиным.

    Омский клуб и хоккеист прекратили сотрудничество по взаимному соглашению сторон.

    «Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры! Для омского хоккея Пережогин сделал немало, уже в самом начале своего пути, приехав с группой игроков 1983 года рождения из Усть-Каменогорска, он заявил о себе как результативный форвард, выигрывал золото молодежного чемпионата мира, был одним из самых талантливых российских юниоров и ожидаемо уехал в НХЛ.

    В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили – он всегда все свое время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим «спасибо за игру»! В списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя – Александр Пережогин», – заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

    Пережогин играл в омском клубе последние восемь лет – с 2010 года. Также в «Авангарде» он начинал взрослую карьеру.

    В нынешнем сезоне Пережогин сделал 7 голевых передач в 16 матчах чемпионата КХЛ. В среднем он проводил на льду 10 минут за игру.

    Контракт форварда с «Авангардом» был рассчитан до конца сезона.

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