«Авангард» расторг контракт с Пережогиным

«Авангард» объявил о расторжении контракта с 35-летним нападающим .

Омский клуб и хоккеист прекратили сотрудничество по взаимному соглашению сторон.

«Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры! Для омского хоккея Пережогин сделал немало, уже в самом начале своего пути, приехав с группой игроков 1983 года рождения из Усть-Каменогорска, он заявил о себе как результативный форвард, выигрывал золото молодежного чемпионата мира, был одним из самых талантливых российских юниоров и ожидаемо уехал в НХЛ.

В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили – он всегда все свое время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим «спасибо за игру»! В списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя – Александр Пережогин», – заявил президент Максим Сушинский.

Пережогин играл в омском клубе последние восемь лет – с 2010 года. Также в «Авангарде» он начинал взрослую карьеру.

В нынешнем сезоне Пережогин сделал 7 голевых передач в 16 матчах чемпионата . В среднем он проводил на льду 10 минут за игру.

Контракт форварда с «Авангардом» был рассчитан до конца сезона.