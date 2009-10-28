Уно победил на этапе Гран-при Skate Canada, Самарин – 4-й

Японский фигурист Шома Уно одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, россиянин Александр Самарин – 4-й.
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Лаваль, Канада
Мужчины
Итоговое положение
1. Шома Уно (Япония) – 277,25
2. Киган Мессинг (Канада) – 265,17
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 254,77
4. Александр Самарин (Россия) – 248,78
5. Нам Нгуен (Канада) – 240,94
6. Джейсон Браун (США) – 234,97
7. Кевин Аймо (Франция) – 230,09
8. Даниэль Самохин (Израиль) – 225,89
9. Казуки Томоно (Япония) – 220,83
11. Брендан Керри (Австралия) – 220,08
12. Александр Майоров (Швеция) – 210,60
Произвольная программа
1. Шома Уно (Япония) – 188,38
2. Киган Мессинг (Канада) – 170,12
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 165,91
4. Александр Самарин (Россия) – 160,72
5. Нам Нгуен (Канада) – 158,72
6. Джейсон Браун (США) – 158,51
7. Кевин Аймо (Франция) – 151,26
8. Роман Садовский (Канада) – 142,88
9. Даниэль Самохин (Израиль) – 140,99
10. Казуки Томоно (Япония) – 139,20
11. Брендан Керри (Австралия) – 139,09
12. Александр Майоров (Швеция) – 135,66
Короткая программа
1. Киган Мессинг (Канада) – 95,05
2. Шома Уно (Япония) – 88,87
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,86
4. Александр Самарин (Россия) – 88,06
5. Даниэль Самохин (Израиль) – 84,90
6. Александр Майоров (Швеция) – 84,64
7. Нам Нгуен (Канада) – 82,22
8. Казуки Томоно (Япония) – 81,63
9. Брендан Керри (Австралия) – 80,99
10. Кевин Аймо (Франция) – 78,83
11. Джейсон Браун (США) – 76,46
12. Роман Садовский (Канада) – 67,72
Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada
Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России