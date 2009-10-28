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    Уно победил на этапе Гран-при Skate Canada, Самарин – 4-й

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    Японский фигурист Шома Уно одержал победу на этапе Гран-при Skate Canada, россиянин Александр Самарин – 4-й. 

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Лаваль, Канада

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Шома Уно (Япония) – 277,25
    2. Киган Мессинг (Канада) – 265,17
    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 254,77
    4. Александр Самарин (Россия) – 248,78
    5. Нам Нгуен (Канада) – 240,94
    6. Джейсон Браун (США) – 234,97
    7. Кевин Аймо (Франция) – 230,09
    8. Даниэль Самохин (Израиль) – 225,89
    9. Казуки Томоно (Япония) – 220,83
    11. Брендан Керри (Австралия) – 220,08
    12. Александр Майоров (Швеция) – 210,60

    Произвольная программа

    1. Шома Уно (Япония) – 188,38
    2. Киган Мессинг (Канада) – 170,12
    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 165,91
    4. Александр Самарин (Россия) – 160,72
    5. Нам Нгуен (Канада) – 158,72
    6. Джейсон Браун (США) – 158,51
    7. Кевин Аймо (Франция) – 151,26
    8. Роман Садовский (Канада) – 142,88
    9. Даниэль Самохин (Израиль) – 140,99
    10. Казуки Томоно (Япония) – 139,20
    11. Брендан Керри (Австралия) – 139,09
    12. Александр Майоров (Швеция) – 135,66

    Короткая программа

    1. Киган Мессинг (Канада) – 95,05
    2. Шома Уно (Япония) – 88,87
    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,86
    4. Александр Самарин (Россия) – 88,06
    5. Даниэль Самохин (Израиль) – 84,90
    6. Александр Майоров (Швеция) – 84,64
    7. Нам Нгуен (Канада) – 82,22
    8. Казуки Томоно (Япония) – 81,63
    9. Брендан Керри (Австралия) – 80,99
    10. Кевин Аймо (Франция) – 78,83
    11. Джейсон Браун (США) – 76,46
    12. Роман Садовский (Канада) – 67,72

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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