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    «Ростов» выиграл в меньшинстве и вышел на 2-е место в РПЛ

    Теги Ростов премьер-лига Россия Анжи Валерий Карпин Футбол

    «Ростов» обыграл «Анжи» (1:0) в 12-м туре РПЛ.

    Команда Валерия Карпина играла в меньшинстве с 53-й минуты, когда защитник Дмитрий Скопинцев получил вторую желтую карточку.

    «Ростов» набрал 21 очко в 12 турах и вышел на второе место в чемпионате России. 

    Ростов – Анжи 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 37 Сигурдарсон.
    РостовПесьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Гацкан, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон (Щадин, 70), Шомуродов (Кьяртанссон, 86).
    АнжиДюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Тетрашвили, Гиголаев (Кацаев, 77), Кулик, Рабиу, Чайковский (Хамдамов, 65), Понсе, Долгов (Маркелов, 46).
    Предупреждения:
    Скопинцев (16), Гулиев (25), Чайковский (56), Чансельор (64), Савичев (68), Рабиу (89).
    Удаление:
    Скопинцев (53).

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