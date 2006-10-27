«Ростов» выиграл в меньшинстве и вышел на 2-е место в РПЛ

обыграл «Анжи» (1:0) в 12-м туре РПЛ.

Команда Валерия Карпина играла в меньшинстве с 53-й минуты, когда защитник получил вторую желтую карточку.

«Ростов» набрал 21 очко в 12 турах и вышел на второе место в чемпионате России.