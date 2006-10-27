«Ростов» выиграл в меньшинстве и вышел на 2-е место в РПЛ

«Ростов» обыграл «Анжи» (1:0) в 12-м туре РПЛ.
Команда Валерия Карпина играла в меньшинстве с 53-й минуты, когда защитник Дмитрий Скопинцев получил вторую желтую карточку.
«Ростов» набрал 21 очко в 12 турах и вышел на второе место в чемпионате России.
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 37 Сигурдарсон.
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Ростов –
Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Гацкан, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон (Щадин, 70), Шомуродов (Кьяртанссон, 86).
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Анжи –
Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Тетрашвили, Гиголаев (Кацаев, 77), Кулик, Рабиу, Чайковский (Хамдамов, 65), Понсе, Долгов (Маркелов, 46).
- Предупреждения:
- Скопинцев (16), Гулиев (25), Чайковский (56), Чансельор (64), Савичев (68), Рабиу (89).
- Удаление:
- Скопинцев (53).