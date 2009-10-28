Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на Skate Canada, но заняли итоговое 2-е место

Сегодня на этапе Гран-при Skate Canada российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец, но по сумме двух программ уступили американцам Мэдиссон Хаббелл и Захари Донахью.
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Лаваль, Канада
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 200,76
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 195,17
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 186,97
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 180,32
5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 176,57
6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 165,88
7. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 162,50
8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 156,74
9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 150,23
10. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 147,99
Произвольный танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 120,51
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 120,27
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 120,02
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 111,42
5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 104,22
6. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 99,85
7. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 99,64
8. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 98,92
9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 93,14
10. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 85,31
Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada
Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России