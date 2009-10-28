Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на Skate Canada, но заняли итоговое 2-е место

Сегодня на этапе Гран-при Skate Canada российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец, но по сумме двух программ уступили американцам Мэдиссон Хаббелл и Захари Донахью.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Лаваль, Канада

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 200,76

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 195,17

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 186,97

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 180,32

5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 176,57

6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 165,88

7. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 162,50

8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 156,74

9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 150,23

10. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 147,99

Произвольный танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 120,51

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 120,27

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 120,02

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 111,42

5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 104,22

6. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 99,85

7. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 99,64

8. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 98,92

9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 93,14

10. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 85,31

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России