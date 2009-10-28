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    Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на Skate Canada, но заняли итоговое 2-е место

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    Сегодня на этапе Гран-при Skate Canada российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец, но по сумме двух программ уступили американцам Мэдиссон Хаббелл и Захари Донахью.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Лаваль, Канада

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 200,76
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 195,17
    3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 186,97
    4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 180,32
    5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 176,57
    6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 165,88
    7. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 162,50
    8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 156,74
    9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 150,23
    10. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 147,99

    Произвольный танец

    1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 120,51
    2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 120,27
    3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 120,02
    4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 111,42
    5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 104,22
    6. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 99,85
    7. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 99,64
    8. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 98,92
    9. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 93,14
    10. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 85,31

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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