Зе Луиш: «Плакал почти каждый день в свой первый год в «Спартаке»

Нападающий Зе Луиш рассказал о проблемах адаптации в России.

– Что удивило больше всего после переезда в Россию?

– Язык, погода, культура. Для меня это было шоком. После нескольких дней я хотел уехать. Но я никогда не жил в особом комфорте, потому что я поднялся с самого дна. Я подумал, что нужно остаться, перетерпеть погоду, пробки и язык, потому что никто не понимал даже английский.

Пришлось справляться со многими проблемами. В первый год я очень страдал, плакал дома почти каждый день. Часто задавал себе вопрос: что я здесь делаю?

Но сдаться и вернуться было бы слишком. Я вырос в сложностях. Я стал холоднее, теперь мне сложнее плакать (смеется), особенно после года плача. Да, думаю, я стал холоднее. Думаю, это и температура, но я чувствую себя сильнее психологически.

– Футбол в России тоже другой?

– Он более физически агрессивный и психологически сложный. Мы много летаем. Проводим домашнюю игру и уже скоро лететь на выезд. Когда я только приехал, нам в Кубке досталась команда, к которой лететь 10 часов в одну сторону. А мы еще и вернулись в тот же день. Получается, пролетели 20 часов за день. Но не больше.

– Когда начал чувствовать себя комфортнее?

– Когда стал понимать язык, стало попроще. Но говорить мне практически невозможно, – сказал .

Кабовердианец выступает за «Спартак» с 2015 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.