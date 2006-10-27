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    Зе Луиш: «Плакал почти каждый день в свой первый год в «Спартаке»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Зе Луиш Футбол

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о проблемах адаптации в России.

    – Что удивило больше всего после переезда в Россию?

    – Язык, погода, культура. Для меня это было шоком. После нескольких дней я хотел уехать. Но я никогда не жил в особом комфорте, потому что я поднялся с самого дна. Я подумал, что нужно остаться, перетерпеть погоду, пробки и язык, потому что никто не понимал даже английский.

    Пришлось справляться со многими проблемами. В первый год я очень страдал, плакал дома почти каждый день. Часто задавал себе вопрос: что я здесь делаю? 

    Но сдаться и вернуться было бы слишком. Я вырос в сложностях. Я стал холоднее, теперь мне сложнее плакать (смеется), особенно после года плача. Да, думаю, я стал холоднее. Думаю, это и температура, но я чувствую себя сильнее психологически.

    – Футбол в России тоже другой?

    – Он более физически агрессивный и психологически сложный. Мы много летаем. Проводим домашнюю игру и уже скоро лететь на выезд. Когда я только приехал, нам в Кубке досталась команда, к которой лететь 10 часов в одну сторону. А мы еще и вернулись в тот же день. Получается, пролетели 20 часов за день. Но не больше.

    – Когда начал чувствовать себя комфортнее?

    – Когда стал понимать язык, стало попроще. Но говорить мне практически невозможно, – сказал Зе Луиш.

    Кабовердианец выступает за «Спартак» с 2015 года. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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