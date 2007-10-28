Наверх

    Чемпионат Испании. «Барселона» против «Реала», «Севилья» сыграет с «Уэской»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Райо Вальекано Эйбар Жирона Уэска Леганес Футбол

    В 10-м туре Ла Лиги состоится класико «Барселона» – «Реал», «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» (2:0), «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

    Чемпионат Испании

    10-й тур

    Хетафе – Бетис
    Дата проведения
    28 октября, 14.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Барселона – Реал Мадрид
    Дата проведения
    28 октября, 18.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Вильярреал
    Дата проведения
    28 октября, 20.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Уэска
    Дата проведения
    28 октября, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вальядолид – Эспаньол 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    26 октября, 22.00, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 20 Иглесиас, 1:1 – 90 Верде.
    ВальядолидМасип, Мойяно (Верде, 74), Альба, Калеро, Мартинес, Антоньито, Алькарас, Мичел, Тони (Иви Лопес, 87), Суарес (Плано, 55), Унал.
    ЭспаньолЛопес, Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Вила, Мелендо (Санчес, 66), Марк Рока, Дардер, Перес (Пьятти, 46), Иглесиас, Гарсия (Дуарте, 78).
    Предупреждения:
    Альба (45), Алькарас (61), Мичел (63), Лопес (73), Вила (75), Плано (90).

     

    Жирона – Райо Вальекано 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 октября, 14.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 34, пенальти Порту, 2:0 – 45 Порту, 2:1 – 61 Гальвес.
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе (Алькала, 50), Порро, Дуглас Луис, Понс, Адай (Планас, 9), Порту (Робертс, 58), Гарсия, Лосано.
    Райо ВальеканоГарсия, Адвинкула, Гальвес (Алегрия, 82), Амат, Морено, Трехо, Комесанья, Имбула, Какута (Посо, 50), де Томас (Гарсия, 66), Эмбарба.
    Предупреждения:
    Гальвес (33), Трехо (60), Дуглас Луис (72), Морено (73).
    Удаление:
    Лосано (88).

     

    Атлетик – Валенсия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 октября, 17.15, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    АтлетикЯго Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Сусаета (Лопес, 89), Сан Хосе, Микель Рико (Муниаин, 79), Рауль Гарсия, Адурис (Иньяки Уильямс, 69).
    ВаленсияНето, Рубен Везу, Гарай, Габриэл, Гайя, Солер (Васс, 70), Парехо, Кондогбиа, Коклен, Родриго, Батшуайи (Гамейро, 46).
    Предупреждения:
    Рубен Везу (16), Капа (20), Солер (35), Батшуайи (38), Васс (74), Берчиче (77), Гайя (90).

     

    Сельта – Эйбар 4:0 (2:0, 2:0)
    Дата проведения
    27 октября, 19.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Аспас, 2:0 – 36 Аспас, 3:0 – 56 Браис Мендес, 4:0 – 82 Аспас.
    СельтаАльварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Жунка, Бельтран, Лоботка, Браис Мендес, Мор (Йокушлу, 74), Буфаль (Систо, 81), Аспас (Эккерт, 85).
    ЭйбарРиесго, Пенья, Арбилья, Бигас (Альварес, 68), Хосе Анхель (Кукурелья, 68), Орельяна, Диоп, Жордан, Де Бласис, Кике, Энрик (Шарлес, 57).

     

    Леванте – Леганес 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 октября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Марти, 2:0 – 90 Рочина.
    ЛевантеОласабаль, Кабако (Родригес, 30), Постиго, Робер, Джейсон (Педро Лопес, 88), Рочина, Кампанья, Барди, Тоньо, Марти (Боатенг, 64), Моралес.
    ЛеганесКуэльяр, Хуанфран (Ролан, 69), Тарин (Эль-Жар, 76), Омеруо, Сиовас, Сильва, Ресио, Перес, Оскар Родригес, Каррильо, Сабин Мерино (Эн-Несири, 61).
    Предупреждения:
    Сиовас (53), Кампанья (61), Омеруо (70), Робер (83).

     

    Атлетико – Реал Сосьедад 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 октября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45 Годин, 2:0 – 60 Филипе Луис.
    АтлетикоОблак, Арьяс, Савич, Годин, Люка Эрнандес (Филипе Луис, 46), Корреа (Лемар, 82), Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Диего Коста, Гризманн.
    Реал СосьедадМойя, Горосабель, Элустондо, Навас, Родригес, Ильярраменди, Субельдия, Пардо, Сангальи (Янузай, 81), Сурутуса (Сандро Рамирес, 59), Виллиан Жозе (Хуанми, 68).
    Предупреждения:
    Субельдия (44), Коке (49), Савич (53).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться