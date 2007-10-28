Чемпионат Испании. «Барселона» против «Реала», «Севилья» сыграет с «Уэской»

В 10-м туре Ла Лиги состоится класико «Барселона» – «Реал», «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» (2:0), «Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).
Чемпионат Испании
10-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 28 октября, 18.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 28 октября, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 28 октября, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Масип, Мойяно (Верде, 74), Альба, Калеро, Мартинес, Антоньито, Алькарас, Мичел, Тони (Иви Лопес, 87), Суарес (Плано, 55), Унал.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Вила, Мелендо (Санчес, 66), Марк Рока, Дардер, Перес (Пьятти, 46), Иглесиас, Гарсия (Дуарте, 78).
- Дата проведения
- 27 октября, 14.00, «Монтиливи»
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Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе (Алькала, 50), Порро, Дуглас Луис, Понс, Адай (Планас, 9), Порту (Робертс, 58), Гарсия, Лосано.
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Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Гальвес (Алегрия, 82), Амат, Морено, Трехо, Комесанья, Имбула, Какута (Посо, 50), де Томас (Гарсия, 66), Эмбарба.
- Предупреждения:
- Гальвес (33), Трехо (60), Дуглас Луис (72), Морено (73).
- Удаление:
- Лосано (88).
- Дата проведения
- 27 октября, 17.15, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Яго Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Сусаета (Лопес, 89), Сан Хосе, Микель Рико (Муниаин, 79), Рауль Гарсия, Адурис (Иньяки Уильямс, 69).
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Валенсия –
Нето, Рубен Везу, Гарай, Габриэл, Гайя, Солер (Васс, 70), Парехо, Кондогбиа, Коклен, Родриго, Батшуайи (Гамейро, 46).
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Балайдос»
- Голы:
- 1:0 – 5 Аспас, 2:0 – 36 Аспас, 3:0 – 56 Браис Мендес, 4:0 – 82 Аспас.
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Сельта –
Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Жунка, Бельтран, Лоботка, Браис Мендес, Мор (Йокушлу, 74), Буфаль (Систо, 81), Аспас (Эккерт, 85).
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Оласабаль, Кабако (Родригес, 30), Постиго, Робер, Джейсон (Педро Лопес, 88), Рочина, Кампанья, Барди, Тоньо, Марти (Боатенг, 64), Моралес.
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Леганес –
Куэльяр, Хуанфран (Ролан, 69), Тарин (Эль-Жар, 76), Омеруо, Сиовас, Сильва, Ресио, Перес, Оскар Родригес, Каррильо, Сабин Мерино (Эн-Несири, 61).
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 45 Годин, 2:0 – 60 Филипе Луис.
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Атлетико –
Облак, Арьяс, Савич, Годин, Люка Эрнандес (Филипе Луис, 46), Корреа (Лемар, 82), Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Диего Коста, Гризманн.
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Реал Сосьедад –
Мойя, Горосабель, Элустондо, Навас, Родригес, Ильярраменди, Субельдия, Пардо, Сангальи (Янузай, 81), Сурутуса (Сандро Рамирес, 59), Виллиан Жозе (Хуанми, 68).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.