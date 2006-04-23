«Барселоне» осталось набрать 1 очко для чемпионства

«Барселоне» осталось набрать 1 очко в примере, чтобы стать чемпионом в этом сезоне.

сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в матче 34-го тура.

Лидирующая теперь опережает мадридскую команду, идущую на втором месте, на 11 очков. У «блауграны» есть матч в запасе.

«Атлетико» уже не сможет набрать больше 84 очков в чемпионате, на счету «Барселоны» сейчас 83. Каталонская команда имеет преимущество по личным встречам (1:1, 1:0). Таким образом, «Барселоне» нужно набрать 1 очко в 5 оставшихся матчах чемпионата, чтобы обеспечить себе титул.

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