НБА. Плей-офф. Попадание Адетокумбо позволило «Милуоки» сравнять счет в серии с «Бостоном», «Индиана» – «Кливленд» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА. «Милуоки» на своей площадке сравнял счет в серии с «Бостоном» (2-2).
«Голден Стэйт» уступил «Сан-Антонио» (3-1).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 22 апреля, 20.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (27 + 7 подборов), Миддлтон (23), Брогдон (10), Бледсоу (9), Зеллер (4) – старт; Паркер (16 + 7 подборов), Макер (8 + 5 блок-шотов), Деллаведова (4), Снелл (3).
В серии ничья – 2-2
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.30, «AT&T Center»
В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 01.00, «Verizon Center»
В серии впереди «Торонто» – 2-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
В серии впереди «Индиана» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.