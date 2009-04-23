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    НБА. Плей-офф. Попадание Адетокумбо позволило «Милуоки» сравнять счет в серии с «Бостоном», «Индиана» – «Кливленд» и другие матчи

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    Сегодня пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА. «Милуоки» на своей площадке сравнял счет в серии с «Бостоном» (2-2).

    «Голден Стэйт» уступил «Сан-Антонио» (3-1).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Четвертые матчи

    Милуоки – Бостон 104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35)
    Дата проведения
    22 апреля, 20.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Адетокумбо (27 + 7 подборов), Миддлтон (23), Брогдон (10), Бледсоу (9), Зеллер (4) – старт; Паркер (16 + 7 подборов), Макер (8 + 5 блок-шотов), Деллаведова (4), Снелл (3).
    Бостон
    Браун (34 + 8 подборов), Тейтум (21), Хорфорд (13 + 9 подборов), Розир (10 + 8 передач), Бэйнс (9 + 11 подборов) – старт; М-с Моррис (13), Оджелей (2), Ларкин (0), Ябуселе (0), Монро (0).

    В серии ничья – 2-2

    Сан-Антонио – Голден Стэйт 103:90 (30:22, 26:20, 21:29, 26:19)
    Дата проведения
    22 апреля, 22.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1

    Вашингтон – Торонто 22:30 (2 четверть)
    Дата проведения
    23 апреля, 01.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Торонто» – 2-1

    Индиана – Кливленд
    Дата проведения
    23 апреля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Индиана» – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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