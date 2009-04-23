НБА. Плей-офф. Попадание Адетокумбо позволило «Милуоки» сравнять счет в серии с «Бостоном», «Индиана» – «Кливленд» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА. «Милуоки» на своей площадке сравнял счет в серии с «Бостоном» (2-2).

«Голден Стэйт» уступил «Сан-Антонио» (3-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертые матчи

В серии ничья – 2-2

В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1

В серии впереди «Торонто» – 2-1

В серии впереди «Индиана» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА