Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего молодого игрока сезона в Англии.

Лауреатом стал полузащитник Лерой Сане.

Помимо 22-летнего игрока из Германии, на награду претендовали вратарь Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), защитник Райан Сессеньон («Фулхэм»), хавбек Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), нападающие Харри Кейн («Тоттенхэм») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Статистику Лероя Сане можно посмотреть здесь.