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    Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги фото Ассоциация профессиональных футболистов Англии Лерой Сане Футбол

    Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего молодого игрока сезона в Англии.

    Лауреатом стал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.

    Помимо 22-летнего игрока из Германии, на награду претендовали вратарь Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), защитник Райан Сессеньон («Фулхэм»), хавбек Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), нападающие Харри Кейн («Тоттенхэм») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

    Статистику Лероя Сане можно посмотреть здесь.

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