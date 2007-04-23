Сане признан лучшим молодым игроком сезона в Англии

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) назвала лучшего молодого игрока сезона в Англии.
Лауреатом стал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.
Помимо 22-летнего игрока из Германии, на награду претендовали вратарь Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), защитник Райан Сессеньон («Фулхэм»), хавбек Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), нападающие Харри Кейн («Тоттенхэм») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Статистику Лероя Сане можно посмотреть здесь.
Congratulations Leroy Sane, the men’s PFA Young Player of the Year in association with @Forever_Hope_FD— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.
🏆👏#PFAAwards pic.twitter.com/AzZNx6RgG1