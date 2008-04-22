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    ЦСКА оторвался от «Зенита» на 2 очка, от «Краснодара» – на 4

    Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    ЦСКА в 27-м туре премьер-лиги победил «Краснодар» (2:1).

    Матч имел большое значение применительно к борьбе за места в первой тройке, которые позволят выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    После сегодняшней победы на счету ЦСКА 51 очко. Московская команда, занимающее сейчас 2-е место в премьер-лиге, на 2 балла оторвалась от «Зенита» (4-е место) и на 4 – от «Краснодара» (5-е место).

    3-ю строчку с 50 очками занимает «Спартак». У этой команды остается игра в запасе, в понедельник она встретится с «Ахматом».

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