ЦСКА оторвался от «Зенита» на 2 очка, от «Краснодара» – на 4

в 27-м туре премьер-лиги победил «Краснодар» (2:1).

Матч имел большое значение применительно к борьбе за места в первой тройке, которые позволят выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

После сегодняшней победы на счету ЦСКА 51 очко. Московская команда, занимающее сейчас 2-е место в премьер-лиге, на 2 балла оторвалась от (4-е место) и на 4 – от «Краснодара» (5-е место).

3-ю строчку с 50 очками занимает . У этой команды остается игра в запасе, в понедельник она встретится с «Ахматом».