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    Дзюба вышел в стартовом составе на матч с «Зенитом»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Арсенал Тула Футбол

    В матче 27-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Зенит».

    Нападающий Артем Дзюба, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, вышел в стартовом составе. За это «Зенит» получил 120 тысяч евро.

     

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Арсенал Тула – Зенит 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    22 апреля, 14.00, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Горбатенко, 1:1 – 36 Паредес, 2:1 – 45 Ткачев.
    Арсенал ТулаЛевашов, Беляев, Альварес, Сунзу, Комбаров, Ткачев, Александров, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Дзюба.
    ЗенитЛодыгин, Скроботов (Смольников, 23), Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси, Полоз.
    Предупреждения:
    Горбатенко (23), Дриусси (26), Ткачев (45).

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