Дзюба вышел в стартовом составе на матч с «Зенитом»

В матче 27-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Зенит».
Нападающий Артем Дзюба, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, вышел в стартовом составе. За это «Зенит» получил 120 тысяч евро.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 22 апреля, 14.00, «Арсенал»
- Голы:
- 1:0 – 3 Горбатенко, 1:1 – 36 Паредес, 2:1 – 45 Ткачев.
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Арсенал Тула –
Левашов, Беляев, Альварес, Сунзу, Комбаров, Ткачев, Александров, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Дзюба.
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Зенит –
Лодыгин, Скроботов (Смольников, 23), Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси, Полоз.
- Предупреждения:
- Горбатенко (23), Дриусси (26), Ткачев (45).