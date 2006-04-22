Дзюба вышел в стартовом составе на матч с «Зенитом»

В матче 27-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Зенит».

Нападающий Артем Дзюба, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, вышел в стартовом составе. За это «Зенит» получил 120 тысяч евро.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.