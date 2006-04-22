СКА Хабаровск проиграл «Динамо» и вылетел из РФПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России СКА на своем поле уступил «Динамо» (0:1).
За три тура до конца сезона хабаровский клуб потерял шансы сохранить прописку в РФПЛ и вылетел в ФНЛ.
СКА занимает последнее место в таблице с 13 очками и не сможет подняться даже в зону стыковых матчей.
14-15 места в таблице делят «Анжи» и «Тосно», у которых по 24 очка.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 22 апреля, 11.00, «им. Ленина»
- Гол:
- 0:1 – 69 Ташаев.
-
СКА Хабаровск –
Довбня, Пуцко, Наваловский, Гришко, Димидко, Савичев (Секульски, 68), Федотов (Самсонов, 70), Никифоров, Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.
-
Динамо –
Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Тетте, Соу, Луценко (Соснин, 80), Панченко (Марков, 56), Черных (Темников, 64).