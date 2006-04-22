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    СКА Хабаровск проиграл «Динамо» и вылетел из РФПЛ

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва СКА Хабаровск Футбол

    В матче 27-го тура чемпионата России СКА на своем поле уступил «Динамо» (0:1).

    За три тура до конца сезона хабаровский клуб потерял шансы сохранить прописку в РФПЛ и вылетел в ФНЛ.

    СКА занимает последнее место в таблице с 13 очками и не сможет подняться даже в зону стыковых матчей.

    14-15 места в таблице делят «Анжи» и «Тосно», у которых по 24 очка.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    СКА Хабаровск – Динамо 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 69 Ташаев.
    СКА ХабаровскДовбня, Пуцко, Наваловский, Гришко, Димидко, Савичев (Секульски, 68), Федотов (Самсонов, 70), Никифоров, Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.
    ДинамоШунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Тетте, Соу, Луценко (Соснин, 80), Панченко (Марков, 56), Черных (Темников, 64).
    Предупреждения:
    Шуньич (7), Соу (34), Гришко (36), Рыков (43).

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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