СКА Хабаровск проиграл «Динамо» и вылетел из РФПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России СКА на своем поле уступил «Динамо» (0:1).

За три тура до конца сезона хабаровский клуб потерял шансы сохранить прописку в РФПЛ и вылетел в ФНЛ.

СКА занимает последнее место в таблице с 13 очками и не сможет подняться даже в зону стыковых матчей.

14-15 места в таблице делят «Анжи» и «Тосно», у которых по 24 очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ