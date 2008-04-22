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    «Локомотив» два раза за неделю сыграл 0:0

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Уфа Футбол

    Сегодня «Локомотив» в домашнем матче 27-го тура сыграл вничью с «Уфой» (0:0). 

    На этой неделе «Локомотив» дважды потерял очки: в среду лидер чемпионата сыграл 0:0 с «Ахматом».

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию.

    Локомотив – Уфа 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Чорлука (Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов (Коломейцев, 46), Миранчук (Эдер, 58), Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
    УфаБеленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Сухов (Тумасян, 90), Карп, Салатич, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Сысуев (Кротов, 82), Игбоун.
    Предупреждения:
    Неделчару (21), Игбоун (35), Карп (43), Чорлука (52), Гильерме (77), Беленов (90).

     

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