«Локомотив» два раза за неделю сыграл 0:0

Сегодня «Локомотив» в домашнем матче 27-го тура сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

На этой неделе «Локомотив» дважды потерял очки: в среду лидер чемпионата сыграл 0:0 с «Ахматом».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию.