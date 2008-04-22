«Локомотив» два раза за неделю сыграл 0:0

Сегодня «Локомотив» в домашнем матче 27-го тура сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
На этой неделе «Локомотив» дважды потерял очки: в среду лидер чемпионата сыграл 0:0 с «Ахматом».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов (Коломейцев, 46), Миранчук (Эдер, 58), Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
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Уфа –
Беленов, Неделчару, Никитин, Аликин, Сухов (Тумасян, 90), Карп, Салатич, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Сысуев (Кротов, 82), Игбоун.