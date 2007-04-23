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    «Наполи» в гостях победил «Ювентус» (1:0) и сократил отставание до 1 очка

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

    «Ювентус» в домашнем матче 34-го тура серии А проиграл «Наполи» (0:1). 

    Туринская команда теперь опережает оппонента лишь на 1 очко в борьбе за скудетто.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.  

    Ювентус – Наполи 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Кулибали.
    ЮвентусБуффон, Хеведес, Бенатия, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).
    НаполиРейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан (Рог, 80), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.
    Предупреждения:
    Бенатия (9), Асамоа (9), Альбиоль (16), Пьянич (27).

     

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