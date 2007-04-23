«Наполи» в гостях победил «Ювентус» (1:0) и сократил отставание до 1 очка

«Ювентус» в домашнем матче 34-го тура серии А проиграл «Наполи» (0:1).
Туринская команда теперь опережает оппонента лишь на 1 очко в борьбе за скудетто.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 90 Кулибали.
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Ювентус –
Буффон, Хеведес, Бенатия, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).
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Наполи –
Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан (Рог, 80), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.