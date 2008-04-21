Венгер покинет «Арсенал», «Ак Барс» в шаге от Кубка Гагарина и другие новости утра

1. Венгер объявил об уходе из «Арсенала». Это случится по окончании сезона. Арсен проработал в клубе 22 года.

2. «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике. А еще пишут об Анчелотти. Не всплывала только фамилия Кучука.

3. ЦСКА проиграл «Ак Барсу» четвертый матч финала Кубка Гагарина. Армейцы уступают в серии со счетом 1-3.

4. «Виннипег» впервые в истории клуба прошел первый раунд Кубка Стэнли. У Канады остается надежда на первую победу в Кубке Стэнли за 25 лет.

«Питтсбург» не смог завершить серию с «Филадельфией» в родных стенах. Малкин чуть не получил травму, а Проворов почти не уходил со льда.

5. Лучший бомбардир «Амура» Бывальцев перейдет в СКА. То же может случиться с форвардами «Трактора» Кравцовым и Кручининым

6. Игорь Денисов оштрафован на миллион рублей за оскорбление допинг-офицера.

7. Лукаку расторг контракт с Райолой и начал работать с агентством рэпера Jay-Z.

8. Дзюба готов заплатить 5 миллионов рублей за участие в матче с «Зенитом». А надо 10. Крохобор?

9. В плей-офф НБА «Индиана» на своей площадке отыграла 17-очковое отставание и снова вышла вперед в серии с «Кливлендом» (2-1).

10. Начался финал чемпионата России по волейболу. В первом матче казанский «Зенит» был явно сильнее петербургского.

11. Надаль, Зверев, Димитров вышли в 1/2 финала турнира в Монте-Карло, Чилич выбыл.

12. Бывшая биатлонистка Светлана Слепцова родила сына.

Цитаты:

Василий Уткин: «Пока судьями руководят больные люди или жулики, блюсти порядок невозможно»

Вячеслав Фетисов: «Не хожу на матчи ЦСКА. Если тебя не уважают, то и ты уважать не должен»

Евгения Медведева: «В новом сезоне собираюсь усложнить программу по максимуму»