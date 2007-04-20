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    Le Parisien: Анчелотти – приоритетная кандидатура для руководства «Арсенала»

    Теги Карло Анчелотти Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Футбол

    Руководство «Арсенала» пока не определилось с кандидатурой нового главного тренера команды, однако одним из основных претендентов на эту должность является Карло Анчелотти.

    Сегодня стало известно, что Арсен Венгер, возглавляющий «пушкарей» с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона.

    Анчелотти в настоящее время остается без клуба – в сентябре прошлого года его уволили из «Баварии».

    Ранее сообщалось, что 58-летний специалист может сменить Антонио Конте в «Челси», однако по информации Le Parisien, он является приоритетным вариантом для боссов «Арсенала».

    Анчелотти имеет опыт работы в английской премьер-лиге. В 2010 году «Челси» под его руководством сделал дубль, выиграв чемпионат и Кубок Англии.

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