Le Parisien: Анчелотти – приоритетная кандидатура для руководства «Арсенала»

Руководство «Арсенала» пока не определилось с кандидатурой нового главного тренера команды, однако одним из основных претендентов на эту должность является Карло Анчелотти.
Сегодня стало известно, что Арсен Венгер, возглавляющий «пушкарей» с 1996 года, покинет свой пост по завершении сезона.
Анчелотти в настоящее время остается без клуба – в сентябре прошлого года его уволили из «Баварии».
Ранее сообщалось, что 58-летний специалист может сменить Антонио Конте в «Челси», однако по информации Le Parisien, он является приоритетным вариантом для боссов «Арсенала».
Анчелотти имеет опыт работы в английской премьер-лиге. В 2010 году «Челси» под его руководством сделал дубль, выиграв чемпионат и Кубок Англии.