Нападающие «Трактора» Кравцов и Кручинин могут перейти в СКА

Два форварда «Трактора» Алексей Кручинин и Виталий Кравцов в ближайшее время могут стать игроками СКА.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

26-летний Кручинин и 18-летний Кравцов стали вторым и третьим бомбардирами «Трактора» в плей-офф сезона-2017/18, набрав соответственно 13 (5+8) и 11 (6+5) очков.

Кручинин является воспитанником петербургского хоккея, с 2009 по 2011 играл в системе СКА (восемь матчей за главную команду).

Действующие контракты хоккеистов с «Трактором» истекают после сезона-2018/19, поэтому переход в СКА, как ожидается, будет проведен через обмен.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб СКА в следующем сезоне.