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    Нападающие «Трактора» Кравцов и Кручинин могут перейти в СКА

    Теги СКА Трактор возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Алексей Кручинин Анвар Гатиятулин Виталий Кравцов Хоккей

    Два форварда «Трактора» Алексей Кручинин и Виталий Кравцов в ближайшее время могут стать игроками СКА.

    Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

    26-летний Кручинин и 18-летний Кравцов стали вторым и третьим бомбардирами «Трактора» в плей-офф сезона-2017/18, набрав соответственно 13 (5+8) и 11 (6+5) очков.

    Кручинин является воспитанником петербургского хоккея, с 2009 по 2011 играл в системе СКА (восемь матчей за главную команду).

    Действующие контракты хоккеистов с «Трактором» истекают после сезона-2018/19, поэтому переход в СКА, как ожидается, будет проведен через обмен. 

    Ранее появилась информация, что главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин войдет в тренерский штаб СКА в следующем сезоне.

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