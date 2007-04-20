Василий Уткин: «Пока судьями руководят больные люди или жулики, блюсти порядок невозможно»

Комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с судейством в российском футболе.

«Смолов не нарушил правила. Строго говоря, точно сформулировать это не так легко: Смолов не пытался создать ложное впечатление, что правила были нарушены против него. Он невиновен. Но он будет наказан.

Самая обыкновенная история для нашей сегодняшней жизни. Раз принятое решение наказать пересмотреть нельзя. Почему? Не предусмотрено. Не положено. Что вы, маленький, что ли?

Но в тот же день и час, как КДК, ККК (и — так и просится в рифму, но мы этого, конечно, не скажем) громыхнули своим решением «невиновен, но наказан», в отставку ушли руководители российских судей. А арбитр, который наказал невиновного, получил отстранение до конца года. На самом деле я почти уверен, что навсегда.

В общем, судья и те, кто его назначил, заставили футбольную власть выставить себя в глупейшем свете. За это их стерли ластиком. Судью и тех, кто его назначал.

От всего этого не легче ни Смолову, ни , и у Евгения Гинера, клуб которого лучше всех умеет купаться в самых потайных протоках регламента и которому, особенно после безвременного ухода , нет равных в авторитете среди арбитров (понимайте как хотите) — в общем, настроение у Гинера осталось прекрасным. Но…

Я думаю, даже с учетом гражданской казни троих судейских это, конечно, справедливостью не назовешь. Но решение итоговое, осмелюсь сказать — здравое.

Закон, он же регламент, останется простым текстом, который не является ни добром, ни злом, ни справедливостью, ни ее отсутствием. Закон мертв без тех, кто проводит его в жизнь. Любой регламент можно передернуть самым мертвым карточным вальтом так, что никто не заметит.

И если вернуть в закон пункт о том, что можно аннулировать карточки, злоупотреблений станет только больше. Собственно, почему эту опцию и отменили.

Невозможно блюсти порядок в чемпионате, пока судьями являются, судьями руководят и в судьи приводят люди а) неквалифицированные, б) больные или в) жулики», – отметил Уткин.

Смолову не отменили желтую. Но РФС поступил жестко