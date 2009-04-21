НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Кливленд», «Вашингтон» – «Торонто», «Милуоки» – «Бостон»

Сегодня пройдут три матча розыгрыша плей-офф НБА. «Индиана» на своей площадке попытается снова выйти вперед в серии с «Кливлендом» (1-1).
«Вашингтон» примет «Торонто» (0-2), «Милуоки» – «Бостон» (0-2).
НБА
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 21 апреля, 03.00, «Verizon Center»
В серии впереди «Торонто» – 2-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 04.30, «Bradley Center»
В серии впереди «Бостон» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.