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    НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Кливленд», «Вашингтон» – «Торонто», «Милуоки» – «Бостон»

    Теги результаты Бостон Кливленд Индиана Милуоки Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня пройдут три матча розыгрыша плей-офф НБА. «Индиана» на своей площадке попытается снова выйти вперед в серии с «Кливлендом» (1-1).

    «Вашингтон» примет «Торонто» (0-2), «Милуоки» – «Бостон» (0-2).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Индиана – Кливленд 23:31 (2 четверть)
    Дата проведения
    21 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    В серии ничья – 1-1

    Вашингтон – Торонто
    Дата проведения
    21 апреля, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Торонто» – 2-0

    Милуоки – Бостон
    Дата проведения
    21 апреля, 04.30, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Бостон» – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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