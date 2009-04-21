НБА. Плей-офф. «Индиана» примет «Кливленд», «Вашингтон» – «Торонто», «Милуоки» – «Бостон»

Сегодня пройдут три матча розыгрыша плей-офф НБА. «Индиана» на своей площадке попытается снова выйти вперед в серии с «Кливлендом» (1-1).

«Вашингтон» примет «Торонто» (0-2), «Милуоки» – «Бостон» (0-2).

НБА

Первый раунд

Третьи матчи

В серии ничья – 1-1

В серии впереди «Торонто» – 2-0

В серии впереди «Бостон» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА