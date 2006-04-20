Лучший бомбардир «Амура» Бывальцев перейдет в СКА. Питерцы также интересуются Олегом Ли

Нападающий «Амура» Алексей Бывальцев близок к переходу в .

По информации «Чемпионат.com», петербургский клуб договорился с «Амуром» о переходе игрока сборной России.

В минувшем сезоне 24-летний форвард стал лучшим бомбардиром дальневосточного клуба, набрав 43 (19+24) очка в 56 матчах регулярного сезона.

Также в сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга входит партнер Бывальцева по звену – Олег Ли. На его счету 29 (10+19) очков в 54 матчах регулярного сезона.

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