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    Венгер объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал отставки Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покидает свой пост.

    68-летний французский специалист объявил, что по окончании сезона уйдет из лондонского клуба.

    «После тщательных раздумий и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что настало подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера «Арсенала».

    Я благодарен, что у меня была такая честь – служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью.

    Все болельщики «Арсенала», заботьтесь о ценностях клуба. Моя любовь и поддержка будут с «Арсеналом» всегда», – говорится в заявлении Венгера.

    Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Он трижды становился с клубом чемпионом Англии, 7 раз завоевывал Кубок, еще 7 раз – Суперкубок. Он трижды становился лучшим тренером АПЛ и 4 раза – тренером года в Европе.

    В 2006 году Арсен Венгер был включен в Зал славы английского футбола.

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