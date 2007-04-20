Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Димитров играет с Гоффеном, Надаль встретится с Тимом

Место в полуфинале турнира в Монте-Карло разыграют десятикратный чемпион Рафаэль Надаль и Доминик Тим – единственный теннисист, обыгравший Надаля на грунте в прошлом году. В общем противостоянии Надаль ведет 5-2.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
15 – 22 апреля 2018
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 20 апреля, 10.18
- Дата проведения
- 20 апреля, 12.00
- Дата проведения
- 20 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 20 апреля, 15.00