Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Димитров играет с Гоффеном, Надаль встретится с Тимом

Место в полуфинале турнира в Монте-Карло разыграют десятикратный чемпион Рафаэль Надаль и Доминик Тим – единственный теннисист, обыгравший Надаля на грунте в прошлом году. В общем противостоянии Надаль ведет 5-2.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

15 – 22 апреля 2018

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал