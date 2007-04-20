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    Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Димитров играет с Гоффеном, Надаль встретится с Тимом

    Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

    Место в полуфинале турнира в Монте-Карло разыграют десятикратный чемпион Рафаэль Надаль и Доминик Тим – единственный теннисист, обыгравший Надаля на грунте в прошлом году. В общем противостоянии Надаль ведет 5-2.

    Rolex Monte-Carlo Masters

    Монте-Карло, Монако

    15 – 22 апреля 2018

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 872 105 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Григор Димитров (Болгария) Давид Гоффен (Бельгия)
    6:45:5
    Дата проведения
    20 апреля, 10.18
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Доминик Тим (Австрия)
    Дата проведения
    20 апреля, 12.00
    Онлайн матча

     

    Кеи Нисикори (Япония) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    20 апреля, 13.30
    Онлайн матча

     

    Ришар Гаске (Франция) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    20 апреля, 15.00
    Онлайн матча

     

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