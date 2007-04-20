Игорь Денисов оштрафован на 1 млн рублей и пропустит 1 матч за оскорбление допинг-офицера

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов подвергнется дисциплинарному взысканию за оскорбление допинг-офицера.
«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе.
Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством «Локомотива» очень оперативно отреагировали на это происшествие.
Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр», – заявила глава РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
«ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА и РФС, а футболист принес свои извинения», – говорится в заявлении «Локомотива».
Решение по дисквалификации Денисова будет принято КДК РФС или комитетом по этике в случае обращения президента РФС Александра Алаева.