«Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике

«Арсенал» ведет поиски нового главного тренера команды.

Арсен Венгер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

По информации The Independent, руководство «Арсенала» провело неформальную встречу с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике.

Переговорам может помешать тот факт, что Энрике запрашивает зарплату не меньше, чем у Венгера.

В качестве еще одного кандидата на пост главного тренера «Арсенала» рассматривается экс-хавбек «пушкарей» Патрик Виейра, который возглавляет .

Также рассматривается кандидатура ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.