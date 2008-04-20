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    «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике

    Теги Патрик Виейра Арсен Венгер Микель Артета Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Пеп Гвардиола Луис Энрике Нью-Йорк Сити Футбол

    «Арсенал» ведет поиски нового главного тренера команды.

    Арсен Венгер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

    По информации The Independent, руководство «Арсенала» провело неформальную встречу с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике.

    Переговорам может помешать тот факт, что Энрике запрашивает зарплату не меньше, чем у Венгера.

    В качестве еще одного кандидата на пост главного тренера «Арсенала» рассматривается экс-хавбек «пушкарей» Патрик Виейра, который возглавляет «Нью-Йорк Сити».

    Также рассматривается кандидатура ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

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