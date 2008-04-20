«Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике

«Арсенал» ведет поиски нового главного тренера команды.
Арсен Венгер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.
По информации The Independent, руководство «Арсенала» провело неформальную встречу с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике.
Переговорам может помешать тот факт, что Энрике запрашивает зарплату не меньше, чем у Венгера.
В качестве еще одного кандидата на пост главного тренера «Арсенала» рассматривается экс-хавбек «пушкарей» Патрик Виейра, который возглавляет «Нью-Йорк Сити».
Также рассматривается кандидатура ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.