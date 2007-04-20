Евгения Медведева: «В новом сезоне собираюсь усложнить программу по максимуму»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о восстановлении после травмы ноги, а также о планах на новый сезон.

– Вы восстанавливаетесь после травмы, сезон завершился. Жизненный распорядок сильно изменился?

– Сейчас мне абсолютно противопоказано выходить на лед. Я, как и всякий человек со своей стихией, не могу принять эту рекомендацию. Когда я начала лечиться, мне запрещали даже бегать и делать аэробные упражнения. Сейчас тело потихоньку восстанавливается, регулярность тренировок увеличивается.

– В чем приходится себя ограничивать больше всего?

– В еде!

– Есть специальная диета?

– Меньше жрать. При этом я не могу жить без глюкозы и углеводов. Недавно мы записывали «Ледниковый период», и у меня был достаточно длинный текст. Я понимала, что просто стою с микрофоном и мой мозг абсолютно «не варит». В тот день я не завтракала и не обедала, просто кофе выпила. На следующий день тоже была запись, и я уже не допустила такой ошибки, отработала на максимум благодаря шоколадкам.

– А что насчет фастфуда?

– Если себе отказывать, то все становится намного хуже. Иногда могу позволить себе картошку фри, но на булки и торты не тянет. Обхожусь шоколадом и мармеладом.

– Вы стали ведущей «Ледникового периода». Почему приняли это предложение?

– Сейчас мне нужна рабочая деятельность. Да, эта профессия для меня непривычная, но это полноценная работа, на которую уходит целый день, как я привыкла.

– Некоторые болельщики переживают, чтобы вы не повторили судьбу Сотниковой, которая после Олимпиады из спорта ушла в шоу-бизнес...

– Пускай не переживают. В очередной раз повторю: я люблю фигурное катание намного больше, чем шоу-бизнес.

– Фигурное катание сейчас развивается невероятными темпами, девочки уже прыгают четверные. Как считаете, к чему это приведет?

– Это уже привело к прогрессу. Сначала люди прыгали двойные, и все были в шоке, потом тройные – стандарты беспрерывно растут.

– Чего ждать от Евгении Медведевой в новом олимпийском цикле?

– Еще более сильной Евгении Медведевой. В новом сезоне я собираюсь усложнять свою программу по максимуму, – рассказала Медведева.

Медведева теперь телеведущая. Но она не завершает карьеру