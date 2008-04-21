Дзюба готов заплатить 5 млн рублей за участие в матче с «Зенитом»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба планирует сыграть с в матче 27-го тура чемпионата России, но рассчитывает на финансовую помощь тульского клуба.

Права на 29-летнего форварда принадлежат петербургской команды, а за «Арсенал» он выступает на правах аренды.

По условиям сделки, туляки должны заплатить за участие Дзюбы 10 миллионов рублей, и сам игрок готов внести около 5 миллионов.

Руководство «Арсенала» в настоящее время оценивает целесообразность выплачивать «Зениту» 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что окончательное решение в данном вопросе будет принято в субботу.