«МЮ» победил «Ливерпуль», «Трактор» и «Ак Барс» вышли в полуфинал Востока и другие новости утра

1. В центральном матче тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1), причем все голы забил сам (Маркус Рэшфорд оформил дубль, а Эрик Байи отметил автоголом). «Челси» переиграл «Кристал Пэлас» (2:1) и другие результаты.

2. «Ак Барс» и «Трактор» оформили выход в полуфинал Восточной конференции. «Салават» повел в серии с «Авангардом» (3-2), а «Магнитка» вышла вперед в серии с «Автомобилистом» (3-2).

3. В РФПЛ «Уфа» была сильнее «Анжи» (3:2), «Динамо» и «Краснодар» голов не забили, а «Рубин» на выезде победил «Тосно» (1:0).

4. 13-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров с мировым рекордом по технике. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два прыжка в 4 оборота в одной программе.

5. На биатлонном Кубке мира в Контиолахти прошли две гонки. Супермикст выиграли французы, россияне Екатерина Юрлова и Антон Шипулин заняли пятое место. В смешанной эстафете победила сборная Италии, российская команда стала 4-й.

6. В чемпионате Испании «Реал» в гостях обыграл «Эйбар» (2:1), а «Барселона» на выезде победила «Малагу» (2:0).

7. Кучеров забросил 34-ю шайбу в сезоне, Барбашев и Тарасенко набрали по 2 очка. Все результаты НХЛ.

8. Российская теннисистка Мария Шарапова рассталась с тренером Свеном Гренефельдом. Они работали вместе с 2013 года.

9. Нападающий «ПСЖ» Неймар якобы заявил отцу, что не вернется в клуб, и попросил начать работу над трансфером в «Реал».

10. В НБА «Майами» обыграл «Вашингтон», «Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

11. Форвард «Барсы» Лео Месси пропустил игру с «Малагой». У него родился третий сын.

12. На этапе лыжного Кубка мира в Холменколлене прошел мужской масс-старт на 50 км свободным стилем. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, россиянин Максим Вылегжанин – 3-й.

13. Великобритания рассматривает совместный с союзниками бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, пишет The Times. Речь идет о дипломатических, экономических и военных мерах.

14. Жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева купила попугая за 152 000 рублей. Ее обманули с ценой и документами.

Цитаты дня.

«Понимаем, что мы самая слабая сборная за последние годы». Антон Шипулин о проблемах в русском биатлоне.

«Если мужчина любит другого мужчину — это не должно вас как-то задевать». Роман Нойштедтер объясняет, что однополая любовь – это нормально.