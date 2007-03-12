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    «Барселона» победила «Малагу» – 2:0. Суарес и Коутиньо забили

    Теги Барселона примера Испания Малага

    В 28-м туре примеры «Барселона» на выезде победила «Малагу» (2:0).

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    Малага – Барселона 0:2 (0:2, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 22.45, «Ла Росаледа»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 15 Суарес, 0:2 – 28 Коутиньо.
    МалагаРоберто, Росалес, Эрнандес, Микел, Рикка, Саму, Итурра, Ласен, Чори Кастро (Лестьенн, 61), Ролан (Саксесс, 78), Эн-Несири (Идейе, 78).
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 74), Пике, Умтити, Альба (Динь, 77), Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Дембеле (Алеиш Видаль, 85), Суарес, Коутиньо.
    Предупреждения:
    Итурра (49), Суарес (84).
    Удаление:
    Саму (30).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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