«Барселона» победила «Малагу» – 2:0. Суарес и Коутиньо забили

В 28-м туре примеры «Барселона» на выезде победила «Малагу» (2:0).
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 10 марта, 22.45, «Ла Росаледа»
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Малага –
Роберто, Росалес, Эрнандес, Микел, Рикка, Саму, Итурра, Ласен, Чори Кастро (Лестьенн, 61), Ролан (Саксесс, 78), Эн-Несири (Идейе, 78).
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 74), Пике, Умтити, Альба (Динь, 77), Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Дембеле (Алеиш Видаль, 85), Суарес, Коутиньо.
- Удаление:
- Саму (30).