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Sports.ru NBA

    НБА. «Майами» разгромил «Вашингтон», «Оклахома-Сити» выиграл у «Сан-Антонио» и другие результаты

    Теги результаты Шарлотт Даллас Клипперс Мемфис Майами Орландо Финикс Сан-Антонио НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Майами» на своей площадке разгромил «Вашингтон».

    «Оклахома-Сити» одержал победу над прямым конкурентом в борьбе за позиции на Западе «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Финикс 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43)
    Дата проведения
    11 марта, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Ховард (30 + 12 подборов + 4 блок-шота), Батюм (29 + 12 подборов + 7 передач), Марв. Уильямс (16), Уокер (11 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (8) – старт; Камински (16), Лэмб (8), Монк (4), Бэйкон (0), Грэм (0).
    Финикс
    Дэниелс (17), Бендер (16), Пэйтон (14), Харрисон (14), Чендлер (7) – старт; Рид (16), Юлис (11 + 10 передач), Дадли (10), Крисс (7), Лень (3).

    Майами – Вашингтон 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26)
    Дата проведения
    11 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Дж. Джонсон (20), Джонсон (13), Ричардсон (13), Драгич (10), Адебайо (6 + 8 подборов) – старт; Эллингтон (17), Макгрудер (13), Олиник (13 + 11 подборов), Уинслоу (10 + 8 подборов), Уэйд (8), Мики (4), Хаслем (2), Бэббит (0).
    Вашингтон
    Бил (14), Портер (10), Саторански (9), М-ф Моррис (4), Гортат (3) – старт; Микс (23), Сешнс (12), Убре (11), Скотт (7), Смит (6), Фрэйзер (3 + 6 передач).

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26)
    Дата проведения
    11 марта, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (21 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Брюэр (12), Джордж (11 + 10 подборов), Адамс (8), Энтони (2 + 7 подборов) – старт; Грант (15 + 8 подборов), Абринес (11), Паттерсон (10), Коллисон (7), Хьюстис (5), Фелтон (2).
    Сан-Антонио
    Олдридж (11 + 7 подборов), Мюррей (9), Пау Газоль (8 + 7 подборов), Миллс (6), Андерсон (6) – старт; Гэй (14), Бертанс (14), Форбс (10), Паркер (6), Грин (4), Ловернь (4), Пол (2), Джинобили (0 + 6 передач).

    Даллас – Мемфис 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17)
    Дата проведения
    11 марта, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Барнс (25 + 7 подборов), Бареа (20), Пауэлл (15 + 10 подборов), Мэттьюз (6), Новицки (2) – старт; Макдермотт (20 + 7 подборов), Феррелл (9 + 6 передач), Клебер (8 + 8 подборов), Финни-Смит (7), Межри (2), Коллинсворт (0).
    Мемфис
    Брукс (17), Грин (14 + 10 подборов), Мартин (13), Маклемор (10), Симмонс (4) – старт; Парсонс (9), Рэбб (5), Джонсон (4), Рэтан-Мэйс (2), Дэвис (2).

    Клипперс – Орландо 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16)
    Дата проведения
    11 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Уильямс (25), Харрис (21 + 9 подборов), Риверс (11 + 6 передач), Джордан (9 + 18 подборов), Торнвелл (6) – старт; Теодосич (15 + 7 передач), Харрелл (13), Джонсон (6), Эванс (5), Марьянович (2).
    Орландо
    Симмонс (24 + 7 передач + 5 потерь), Огастин (19), Вучевич (17 + 10 подборов), Айзек (9), Хезонья (5) – старт; Мак (16), Первис (6), Бийомбо (4), Айванду (3), Берч (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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