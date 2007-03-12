Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Майами» на своей площадке разгромил «Вашингтон».
«Оклахома-Сити» одержал победу над прямым конкурентом в борьбе за позиции на Западе «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Ховард (30 + 12 подборов + 4 блок-шота), Батюм (29 + 12 подборов + 7 передач), Марв. Уильямс (16), Уокер (11 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (8) – старт; Камински (16), Лэмб (8), Монк (4), Бэйкон (0), Грэм (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Дж. Джонсон (20), Джонсон (13), Ричардсон (13), Драгич (10), Адебайо (6 + 8 подборов) – старт; Эллингтон (17), Макгрудер (13), Олиник (13 + 11 подборов), Уинслоу (10 + 8 подборов), Уэйд (8), Мики (4), Хаслем (2), Бэббит (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (21 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Брюэр (12), Джордж (11 + 10 подборов), Адамс (8), Энтони (2 + 7 подборов) – старт; Грант (15 + 8 подборов), Абринес (11), Паттерсон (10), Коллисон (7), Хьюстис (5), Фелтон (2).
- Дата проведения
- 11 марта, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Барнс (25 + 7 подборов), Бареа (20), Пауэлл (15 + 10 подборов), Мэттьюз (6), Новицки (2) – старт; Макдермотт (20 + 7 подборов), Феррелл (9 + 6 передач), Клебер (8 + 8 подборов), Финни-Смит (7), Межри (2), Коллинсворт (0).
- Дата проведения
- 11 марта, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Уильямс (25), Харрис (21 + 9 подборов), Риверс (11 + 6 передач), Джордан (9 + 18 подборов), Торнвелл (6) – старт; Теодосич (15 + 7 передач), Харрелл (13), Джонсон (6), Эванс (5), Марьянович (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.