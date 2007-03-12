Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. «Майами» на своей площадке разгромил «Вашингтон».

«Оклахома-Сити» одержал победу над прямым конкурентом в борьбе за позиции на Западе .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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