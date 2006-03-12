Шарапова рассталась с тренером

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Свеном Гренефельдом, с которым работала с 2013 года.

«После четырех успешных и сложных лет совместной работы я хочу поблагодарить Свена за невероятную верность, профессионализм и – самое главное – дружбу, которая сохранится и после рабочих отношений. Хотя мы приняли совместное решение прекратить сотрудничество, мне невероятно повезло, что последние четыре года в моей команде был такой лидер».

Под руководством Гренефельда Шарапова выиграла «Ролан Гаррос»-2014 и еще шесть титулов WTA.