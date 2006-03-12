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    baltika

    Шарапова рассталась с тренером

    Теги Мария Шарапова WTA Свен Гренефельд

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Свеном Гренефельдом, с которым работала с 2013 года.

    «После четырех успешных и сложных лет совместной работы я хочу поблагодарить Свена за невероятную верность, профессионализм и – самое главное – дружбу, которая сохранится и после рабочих отношений. Хотя мы приняли совместное решение прекратить сотрудничество, мне невероятно повезло, что последние четыре года в моей команде был такой лидер».

    Под руководством Гренефельда Шарапова выиграла «Ролан Гаррос»-2014 и еще шесть титулов WTA.

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