Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два прыжка в 4 оборота в одной программе

Российская фигуристка сегодня одержала победу на чемпионате мира среди юниоров.

Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей в произвольной программе 2 прыжка в четыре оборота – четверной сальхов и четверной тулуп. Четверной тулуп ранее на соревнованиях женщинами не исполнялся. Техническая оценка россиянки составила 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом.

В сумме за произвольную программу 13-летняя фигуристка набрала 153,49 балла, это достижение стало третьим в истории среди женщин. Больше по новой судейской системе набирали только олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова (158,08) и двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (160,46).

Трусова является ученицей тренера , под руководством которой также тренируются Медведева и Загитова.

В нынешнем сезоне россиянка выиграла все международные соревнования, в которых принимала участие, включая этапы юниорского и финал юниорского Гран-при в Нагое.