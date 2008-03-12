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    Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два прыжка в 4 оборота в одной программе

    Теги сборная России видео чемпионат мира среди юниоров женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова

    Российская фигуристка Александра Трусова сегодня одержала победу на чемпионате мира среди юниоров. 

    Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей в произвольной программе 2 прыжка в четыре оборота – четверной сальхов и четверной тулуп. Четверной тулуп ранее на соревнованиях женщинами не исполнялся. Техническая оценка россиянки составила 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом. 

    В сумме за произвольную программу 13-летняя фигуристка набрала 153,49 балла, это достижение стало третьим в истории среди женщин. Больше по новой судейской системе набирали только олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова (158,08) и двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (160,46). 

    Трусова является ученицей тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой также тренируются Медведева и Загитова.

    В нынешнем сезоне россиянка выиграла все международные соревнования, в которых принимала участие, включая этапы юниорского Гран-при и финал юниорского Гран-при в Нагое.

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