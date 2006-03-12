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    Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Леганес», «Атлетико» разгромил «Сельту», «Лас-Пальмас» уступил «Вильярреалу»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    В 28-м туре примеры «Эйбар» уступил «Реалу» (1:2), «Севилья» проиграла «Валенсии» (0:2), «Барселона» победила «Малагу» (2:0), «Атлетико» разгромил «Сельту» (3:0).

    Чемпионат Испании

    28-й тур

    Эспаньол – Реал Сосьедад 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    11 марта, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 41 Виллиан Жозе, 1:1 – 51 Баптистао, 2:1 – 72 Морено.
    ЭспаньолЛопес, Марк Наварро (Лопес, 86), Лопес Сильва, Дуарте, Кариколь, Гранеро, Санчес, Санчес, Пьятти (Мелендо, 73), Баптистао (Хурадо, 81), Морено.
    Реал СосьедадМойя, Одриосола, Льоренте, Морено, де ла Белья, Каналес (Баутиста, 79), Субельдия, Ильярраменди, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Янузай, 67), Хуанми (Сурутуса, 57).
    Предупреждения:
    Льоренте (14), де ла Белья (87).

     

    Атлетико – Сельта 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    11 марта, 18.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 44 Гризманн, 2:0 – 56 Витоло, 3:0 – 63 Корреа.
    АтлетикоОблак, Врсалько, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Витоло (Корреа, 59), Диего Коста (Торрес, 80), Гризманн (Гамейро, 69).
    СельтаБланко, Мальо, Ронкалья, Гомес (Кабраль, 77), Кастро, Радоя (Браис Мендес, 66), Лоботка, Эрнандес, Аспас (Бойе, 72), Макси Гомес, Мор.
    Предупреждения:
    Сауль (48), Аспас (49), Гомес (51).

     

    Лас-Пальмас – Вильярреал 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    11 марта, 20.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 67 Бакка, 0:2 – 90, пенальти Сансоне.
    Лас-ПальмасЧичисола, Маседо (Начо Хиль, 79), Гальвес, Химо Наварро, Агиррегарай, Халилович, Этебо (Бенито Рамирес, 46), Гомес, Домингес, Кальери, Экспосито (Момо, 46).
    ВильярреалАсенхо, Рукавина, Альваро Гонсалес, Бонера, Коста (Марин, 35), Тригерос, Родри Эрнандес, Форнальс, Раба (Сансоне, 59), Сориано, Бакка (Кастильехо, 80).
    Предупреждения:
    Коста (17), Химо Наварро (61).
    Удаление:
    Гальвес (90).

     

    Атлетик – Леганес 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 марта, 22.45, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Рауль Гарсия, 2:0 – 17 Рауль Гарсия.
    АтлетикАррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Саборит, Беньят, Сан Хосе, Сусаета (Итурраспе, 58), Рауль Гарсия (Иньиго Лекуэ, 82), Кордоба (Сабин Мерино, 88), Иньяки Уильямс.
    ЛеганесКуэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рико, Перес, Гумбау (Брашанац, 46), Эль-Жар (Рамос, 58), Эрасо, Амрабат (Наранхо, 78), Бовю.
    Предупреждения:
    Эль-Жар (12), Кордоба (28), Сальдуа (36), Брашанац (66), Рауль Гарсия (68), Сиовас (72), Бустинса (89).

     

    Алавес – Бетис
    Дата проведения
    12 марта, 23.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Жирона – Депортиво 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    9 марта, 23.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 21 Стуани, 2:0 – 57 Хуанпе.
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Гранель, Мохика, Порту (Лосано, 82), Гарсия (Алейш Гарсия, 72), Стуани (Дуглас Луис, 88).
    ДепортивоМартинес, Боведа (Хуанфран, 71), Альбентоса (Борха Валье, 84), Сидней, Наварро, Мунтари (Баккали, 66), Борхес, Москера, Адриан, Андоне, Перес.
    Предупреждения:
    Мунтари (45), Наварро (56), Понс (65), Альбентоса (77), Москера (80).

     

    Эйбар – Реал Мадрид 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    10 марта, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 34 Роналду, 1:1 – 50 Рамис, 1:2 – 84 Роналду.
    ЭйбарДмитрович, Капа, Рамис (Паулу Оливейра, 67), Арбилья, Хосе Анхель, Эскаланте (Диоп, 85), Дани Гарсия, Леон, Жордан, Инуи (Шарлес, 87), Кике.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан (Начо, 28), Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Бензема, 71), Иско (Васкес, 71), Роналду, Бэйл.
    Предупреждения:
    Бэйл (30), Рамис (45).

     

    Севилья – Валенсия 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 25 Родриго, 0:2 – 68 Родриго.
    СевильяРико, Лайюн, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Сарабия (Бен-Йеддер, 71), Васкес, Нолито (Корреа, 63), Муриэль (Сандро Рамирес, 81).
    ВаленсияНето, Габриэл, Гарай, Мурильо, Гайя (Тони Лато, 84), Коклен, Парехо, Кондогбиа (Ферран Торрес, 77), Гонсалу Гедеш, Родриго, Дзадза (Солер, 67).
    Предупреждения:
    Эскудеро (35), Меркадо (40), Муриэль (40), Кондогбиа (60), Корреа (82), Гарай (87).

     

    Хетафе – Леванте 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 20.30, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 79 Коке.
    ХетафеГуаита, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Кабрера, Портильо (Альваро, 80), Арамбарри, Фажр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндокит, 75), Молина, Анхель.
    ЛевантеОласабаль, Коке, Кабако, Робер, Луна, Лерма, Кампанья, Джейсон (Боатенг, 59), Моралес, Иви Лопес (Лукич, 90), Марти (Барди, 69).
    Предупреждения:
    Кампанья (3), Бруно Гонсалес (33), Кабако (33), Педро Лопес (34), Иви Лопес (37), Коке (40), Дьедиу (61), Суарес (82), Молина (88), Оласабаль (90), Барди (90).
    Удаление:
    Коке (83).

     

    Малага – Барселона 0:2 (0:2, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 22.45, «Ла Росаледа»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 15 Суарес, 0:2 – 28 Коутиньо.
    МалагаРоберто, Росалес, Эрнандес, Микел, Рикка, Саму, Итурра, Ласен, Чори Кастро (Лестьенн, 61), Ролан (Саксесс, 78), Эн-Несири (Идейе, 78).
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 74), Пике, Умтити, Альба (Динь, 77), Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Дембеле (Алеиш Видаль, 85), Суарес, Коутиньо.
    Предупреждения:
    Итурра (49), Суарес (84).
    Удаление:
    Саму (30).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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