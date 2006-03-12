Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Леганес», «Атлетико» разгромил «Сельту», «Лас-Пальмас» уступил «Вильярреалу»

В 28-м туре примеры «Эйбар» уступил «Реалу» (1:2), «Севилья» проиграла «Валенсии» (0:2), «Барселона» победила «Малагу» (2:0), «Атлетико» разгромил «Сельту» (3:0).
Чемпионат Испании
28-й тур
- Дата проведения
- 11 марта, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
- 0:1 – 41 Виллиан Жозе, 1:1 – 51 Баптистао, 2:1 – 72 Морено.
-
Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро (Лопес, 86), Лопес Сильва, Дуарте, Кариколь, Гранеро, Санчес, Санчес, Пьятти (Мелендо, 73), Баптистао (Хурадо, 81), Морено.
-
Реал Сосьедад –
Мойя, Одриосола, Льоренте, Морено, де ла Белья, Каналес (Баутиста, 79), Субельдия, Ильярраменди, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Янузай, 67), Хуанми (Сурутуса, 57).
- Предупреждения:
- Льоренте (14), де ла Белья (87).
- Дата проведения
- 11 марта, 18.15, «Ванда Метрополитано»
-
Атлетико –
Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Витоло (Корреа, 59), Диего Коста (Торрес, 80), Гризманн (Гамейро, 69).
-
Сельта –
Бланко, Мальо, Ронкалья, Гомес (Кабраль, 77), Кастро, Радоя (Браис Мендес, 66), Лоботка, Эрнандес, Аспас (Бойе, 72), Макси Гомес, Мор.
- Дата проведения
- 11 марта, 20.30, «де Гран Канария»
-
Лас-Пальмас –
Чичисола, Маседо (Начо Хиль, 79), Гальвес, Химо Наварро, Агиррегарай, Халилович, Этебо (Бенито Рамирес, 46), Гомес, Домингес, Кальери, Экспосито (Момо, 46).
-
Вильярреал –
Асенхо, Рукавина, Альваро Гонсалес, Бонера, Коста (Марин, 35), Тригерос, Родри Эрнандес, Форнальс, Раба (Сансоне, 59), Сориано, Бакка (Кастильехо, 80).
- Предупреждения:
- Коста (17), Химо Наварро (61).
- Удаление:
- Гальвес (90).
- Дата проведения
- 11 марта, 22.45, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 10 Рауль Гарсия, 2:0 – 17 Рауль Гарсия.
-
Атлетик –
Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Саборит, Беньят, Сан Хосе, Сусаета (Итурраспе, 58), Рауль Гарсия (Иньиго Лекуэ, 82), Кордоба (Сабин Мерино, 88), Иньяки Уильямс.
-
Леганес –
Куэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рико, Перес, Гумбау (Брашанац, 46), Эль-Жар (Рамос, 58), Эрасо, Амрабат (Наранхо, 78), Бовю.
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Монтиливи»
-
Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео, Понс, Гранель, Мохика, Порту (Лосано, 82), Гарсия (Алейш Гарсия, 72), Стуани (Дуглас Луис, 88).
-
Депортиво –
Мартинес, Боведа (Хуанфран, 71), Альбентоса (Борха Валье, 84), Сидней, Наварро, Мунтари (Баккали, 66), Борхес, Москера, Адриан, Андоне, Перес.
- Предупреждения:
- Мунтари (45), Наварро (56), Понс (65), Альбентоса (77), Москера (80).
- Дата проведения
- 10 марта, 15.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
-
Эйбар –
Дмитрович, Капа, Рамис (Паулу Оливейра, 67), Арбилья, Хосе Анхель, Эскаланте (Диоп, 85), Дани Гарсия, Леон, Жордан, Инуи (Шарлес, 87), Кике.
-
Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан (Начо, 28), Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Бензема, 71), Иско (Васкес, 71), Роналду, Бэйл.
- Дата проведения
- 10 марта, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
-
Севилья –
Рико, Лайюн, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Сарабия (Бен-Йеддер, 71), Васкес, Нолито (Корреа, 63), Муриэль (Сандро Рамирес, 81).
-
Валенсия –
Нето, Габриэл, Гарай, Мурильо, Гайя (Тони Лато, 84), Коклен, Парехо, Кондогбиа (Ферран Торрес, 77), Гонсалу Гедеш, Родриго, Дзадза (Солер, 67).
- Дата проведения
- 10 марта, 20.30, «Альфонсо Перес»
- Гол:
- 0:1 – 79 Коке.
-
Хетафе –
Гуаита, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Кабрера, Портильо (Альваро, 80), Арамбарри, Фажр (Сибасаки, 88), Дьедиу (Ндокит, 75), Молина, Анхель.
-
Леванте –
Оласабаль, Коке, Кабако, Робер, Луна, Лерма, Кампанья, Джейсон (Боатенг, 59), Моралес, Иви Лопес (Лукич, 90), Марти (Барди, 69).
- Предупреждения:
- Кампанья (3), Бруно Гонсалес (33), Кабако (33), Педро Лопес (34), Иви Лопес (37), Коке (40), Дьедиу (61), Суарес (82), Молина (88), Оласабаль (90), Барди (90).
- Удаление:
- Коке (83).
- Дата проведения
- 10 марта, 22.45, «Ла Росаледа»
-
Малага –
Роберто, Росалес, Эрнандес, Микел, Рикка, Саму, Итурра, Ласен, Чори Кастро (Лестьенн, 61), Ролан (Саксесс, 78), Эн-Несири (Идейе, 78).
-
Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 74), Пике, Умтити, Альба (Динь, 77), Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Дембеле (Алеиш Видаль, 85), Суарес, Коутиньо.
- Удаление:
- Саму (30).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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