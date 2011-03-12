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    The Times: Великобритания рассматривает совместный с союзниками бойкот ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля

    Теги сборная Англии ЧМ-2018 Борис Джонсон политика

    Великобритания может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за недавнего отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

    Скрипаль был осужден в России за государственную измену. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых в США. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами умышленного отравления нервно-паралитическим газом.

    Власти Великобритании рассматривают бойкот чемпионата мира в качестве возможного ответа на действия России, если удастся установить ее причастность к отравлению.

    «Бойкот чемпионата мира определенно является одним из вариантов», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Британские чиновники обсуждают с коллегами из США и Европы о скоординированной реакции, включая дипломатические, экономические и военные меры.

    6 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон первым намекнул на возможный бойкот турнира, если вину России в отравлении Скрипаля докажут.

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