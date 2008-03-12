Антон Шипулин: «Понимаем, что мы самая слабая сборная за последние годы»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин поделился мнением насчет проблем в российским биатлоне.

«Мы снова вспомним те красивые победы, те яркие гонки и эмоции. Мы снова будем целоваться в десны и любить друг друга, говорить комплименты, обниматься. Сейчас нам этого не хватает, нужно выйти из этой глубокой ямы, чтобы все вернулось на свои места.

Мы понимаем, что у нас сейчас нет результатов, что мы самая слабая сборная за все последние годы. Нет результатов, значит, мы слабее остальных. Нужно просто констатировать факты и ничего более.

Сейчас ситуация в нашем биатлоне очень тревожная, очень тяжелая. Достаточно просто зажечь спичку, чтобы те эмоции, которые давно не вылезали наружу, вышли. На эмоциях, как правило, многие могут наговорить то, о чем потому будут жалеть.

Все хотят подсказать как лучше, при этом не зная ситуацию. Многие начинают списывать спортсменов после первых результатов.

Я, конечно, понимаю, почему сейчас так все складывается. Мы все на панике, и я знаю, что СМИ на нашей стороне. Но нам не хватает лишь одного – хороших результатов. Дай бог, пойдут хорошие результаты, а они будут рано или поздно, тогда вся ситуация исправится.

Мы делаем все от нас зависящее. Если на данный момент показываем плохой результат, это то, на что мы сейчас готовы. И ни плотное общение в команде, ни какие-то высказывания извне не смогут сделать наш результат лучше.

На протяжении последних двух-трех месяцев у нас выработался иммунитет к каким-то мелким вещам, нас смешивали с грязью ни один раз, было тяжело.

Но сейчас я понимаю, что, может быть, это в какой-то мере укрепит нашу команду, наш дух. Потому что хуже уже не может быть. Нужны перемены, но насколько глубокие – не могу пока сказать», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».