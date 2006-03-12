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    ABC: Неймар заявил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил начать работу над трансфером в «Реал»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания травмы Неймар Неймар да Силва агенты

    Нападающий «ПСЖ» Неймар больше не намерен играть за парижский клуб, утверждает испанское издание ABC.

    Травмированный футболист, который сейчас находится в Бразилии, заявил своему отцу Неймару да Силве, который по совместительству является его агентом, что не намерен возвращаться в Париж.

    «Я не вернусь в «ПСЖ», это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики опять начнут свистеть мне, я не перенесу и минуты этого», – заявил Неймар-младший своей семье и друзьям.

    Неймар попросил отца начать работу над его трансфером в «Реал» предстоящим летом. Ранее также сообщалось, что Неймар дал понять руководству «Барселоны», что не против вернуться в Каталонию.

    Футболист осознал свою ошибку при переходе в «ПСЖ» и готов отказаться от своей зарплаты прямо сейчас, чтобы парижский клуб летом дал ему беспрепятственно уйти.

    Основные причины, которые не устраивают Неймара: недовольство свистом болельщиков, которые поддержали Эдинсона Кавани в конфликте с бразильцем, недовольство тем, что после его конфликта с Кавани команда разбилась на два лагеря – и у Неймара меньше поддержки, третья причина – вылет из Лиги чемпионов и низкий уровень лиги 1, четвертая – перспектива завоевания «Золотого мяча» выше в «Реале».

    Отметим, что Неймар после операции из-за травмы может пропустить остаток сезона.

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