ABC: Неймар заявил отцу, что не вернется в «ПСЖ», и попросил начать работу над трансфером в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» больше не намерен играть за парижский клуб, утверждает испанское издание ABC.

Травмированный футболист, который сейчас находится в Бразилии, заявил своему отцу да Силве, который по совместительству является его агентом, что не намерен возвращаться в Париж.

«Я не вернусь в , это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики опять начнут свистеть мне, я не перенесу и минуты этого», – заявил Неймар-младший своей семье и друзьям.

Неймар попросил отца начать работу над его трансфером в предстоящим летом. Ранее также сообщалось, что Неймар дал понять руководству «Барселоны», что не против вернуться в Каталонию.

Футболист осознал свою ошибку при переходе в и готов отказаться от своей зарплаты прямо сейчас, чтобы парижский клуб летом дал ему беспрепятственно уйти.

Основные причины, которые не устраивают Неймара: недовольство свистом болельщиков, которые поддержали Эдинсона Кавани в конфликте с бразильцем, недовольство тем, что после его конфликта с Кавани команда разбилась на два лагеря – и у Неймара меньше поддержки, третья причина – вылет из Лиги чемпионов и низкий уровень лиги 1, четвертая – перспектива завоевания «Золотого мяча» выше в .

Отметим, что Неймар после операции из-за травмы может пропустить остаток сезона.