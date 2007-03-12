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    Кубок мира. Смешанная эстафета. Италия победила, Россия – 4-я

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    Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти прошла смешанная эстафета. Победу одержали представители Италии, Россия – 4-я. 

    Кубок мира

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Смешанная эстафета

    1. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) – 1:15.08,3 (1+13)
    2. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) – 1,5 (0+3)
    3. Норвегия (Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо) – 9,1 (0+9)
    4. Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков) – 16,9 (0+7)
    5. Франция (Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе) – 1.02,2 (2+6)
    6. Швеция (Линн Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) – 1.28,3 (1+13)
    7. Германия (Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль) – 1.31,2 (2+12)
    8. Австрия (Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард) – 2.34,0 (2+6)

    Дата проведения
    10 марта, 18.45
    Полные результаты

    Контиолахти, Финляндия. Эстафета

    1Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)1:15.08,3 (1+13)
    2Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный)00.01,5 (0+3)
    3Норвегия (Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо)00.09,1 (0+9)
    4Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков)00.16,9 (0+7)
    5Франция (Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе)01.02,2 (2+6)
    6Швеция (Линн Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон)01.28,3 (1+13)
    7Германия (Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль)01.31,2 (2+12)
    8Австрия (Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард)02.34,0 (2+6)
    9США (Клэр Игэн, Джоанна Рид, Тим Берк, Шон Доэрти)02.48,4 (1+11)
    10Словакия (Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Шимон Бартко, Мартин Отченаш)03.05,7 (2+13)
    11Беларусь (Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин)03.06,3 (1+14)
    12Казахстан (Алина Райкова, Дарья Климина(Усанова), Роман Еремин, Василий Подкорытов)03.31,8 (2+7)
    13Финляндия (Венла Лехтонен, Мари Лаукканен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)03.38,3 (1+13)
    14Чехия (Ева Пускарчикова, Джессика Йислова, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик)04.10,0 (4+8)
    15Эстония (Мерил Бейлманн, Туули Томингас, Калев Эрмитс, Каури Кыйв)04.13,6 (0+8)
    16Япония (Сари Фуруя, Рина Мицухаси (Сузуки), Тсукаса Кобоноки, Казуя Иномата)04.23,0 (0+11)
    17Канада (Эмма Лундер, Джулия Рэнсом, Скотт Гоу, Брендан Грин)04.34,9 (1+13)
    18Болгария (Даниэла Кадева, Десислава Стоянова, Димитар Герджиков, Владимир Илиев)05.00,9 (1+15)
    19Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Жереми Финелю, Марио Дольдер)05.09,7 (4+20)
    20Литва (Наталья Кочергина, Диана Расимовичюте, Томас Каукенас, Витаутас Строля)05.17,3 (2+13)
    21Словения (Полона Клеменчич, Нина Задравец, Митя Дриновец, Миха Довжан)05.17,3 (0+3)
    22Польша (Моника Хойниш, Кинга Миторай, Гжегож Гузик, Марцин Швайнош)07.15,3 (4+14)
    23Южная Корея (Чжи Хи Мун, Го Ын Чжон, Йонгу Ким, Дюджин Чхои)3:00.00,3 (1+8)

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