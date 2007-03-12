Кубок мира. Смешанная эстафета. Италия победила, Россия – 4-я

Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти прошла смешанная эстафета. Победу одержали представители Италии, Россия – 4-я.

Кубок мира

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Смешанная эстафета

1. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) – 1:15.08,3 (1+13)

2. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) – 1,5 (0+3)

3. Норвегия (Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо) – 9,1 (0+9)

4. Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков) – 16,9 (0+7)

5. Франция (Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе) – 1.02,2 (2+6)

6. Швеция (Линн Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) – 1.28,3 (1+13)

7. Германия (Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль) – 1.31,2 (2+12)

8. Австрия (Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард) – 2.34,0 (2+6)



