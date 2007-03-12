Кубок мира. Смешанная эстафета. Италия победила, Россия – 4-я

Сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти прошла смешанная эстафета. Победу одержали представители Италии, Россия – 4-я.
Кубок мира
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Смешанная эстафета
1. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) – 1:15.08,3 (1+13)
2. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) – 1,5 (0+3)
3. Норвегия (Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо) – 9,1 (0+9)
4. Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков) – 16,9 (0+7)
5. Франция (Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе) – 1.02,2 (2+6)
6. Швеция (Линн Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон) – 1.28,3 (1+13)
7. Германия (Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль) – 1.31,2 (2+12)
8. Австрия (Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард) – 2.34,0 (2+6)
- Дата проведения
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10 марта, 18.45
|1
|Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)
|1:15.08,3 (1+13)
|2
|Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный)
|00.01,5 (0+3)
|3
|Норвегия (Сюнневе Сулемдал, Тириль Экхофф, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо)
|00.09,1 (0+9)
|4
|Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков)
|00.16,9 (0+7)
|5
|Франция (Мари Дорен Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе)
|01.02,2 (2+6)
|6
|Швеция (Линн Перссон, Ханна Оберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон)
|01.28,3 (1+13)
|7
|Германия (Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Эрик Лессер, Бенедикт Долль)
|01.31,2 (2+12)
|8
|Австрия (Кристина Ридер, Катарина Иннерхофер, Даниэль Мезотич, Тобиас Эберхард)
|02.34,0 (2+6)
|9
|США (Клэр Игэн, Джоанна Рид, Тим Берк, Шон Доэрти)
|02.48,4 (1+11)
|10
|Словакия (Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Шимон Бартко, Мартин Отченаш)
|03.05,7 (2+13)
|11
|Беларусь (Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин)
|03.06,3 (1+14)
|12
|Казахстан (Алина Райкова, Дарья Климина(Усанова), Роман Еремин, Василий Подкорытов)
|03.31,8 (2+7)
|13
|Финляндия (Венла Лехтонен, Мари Лаукканен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)
|03.38,3 (1+13)
|14
|Чехия (Ева Пускарчикова, Джессика Йислова, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик)
|04.10,0 (4+8)
|15
|Эстония (Мерил Бейлманн, Туули Томингас, Калев Эрмитс, Каури Кыйв)
|04.13,6 (0+8)
|16
|Япония (Сари Фуруя, Рина Мицухаси (Сузуки), Тсукаса Кобоноки, Казуя Иномата)
|04.23,0 (0+11)
|17
|Канада (Эмма Лундер, Джулия Рэнсом, Скотт Гоу, Брендан Грин)
|04.34,9 (1+13)
|18
|Болгария (Даниэла Кадева, Десислава Стоянова, Димитар Герджиков, Владимир Илиев)
|05.00,9 (1+15)
|19
|Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Жереми Финелю, Марио Дольдер)
|05.09,7 (4+20)
|20
|Литва (Наталья Кочергина, Диана Расимовичюте, Томас Каукенас, Витаутас Строля)
|05.17,3 (2+13)
|21
|Словения (Полона Клеменчич, Нина Задравец, Митя Дриновец, Миха Довжан)
|05.17,3 (0+3)
|22
|Польша (Моника Хойниш, Кинга Миторай, Гжегож Гузик, Марцин Швайнош)
|07.15,3 (4+14)
|23
|Южная Корея (Чжи Хи Мун, Го Ын Чжон, Йонгу Ким, Дюджин Чхои)
|3:00.00,3 (1+8)