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    Чемпионат мира среди юниоров. Трусова одержала победу, установив мировой рекорд по технике, Косторная – 2-я

    Теги сборная России результаты чемпионат мира среди юниоров сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Украины женское катание Станислава Константинова Рика Кихира Мако Ямашита Ю Ен Лим Ын Су Александра Трусова Тин Цуй Алена Косторная Юхана Юкой Анастасия Архипова Лю Юн

    Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Софии были разыграны медали у девушек. Победу одержала россиянка Александра Трусова, ее соотечественница Алена Косторная – 2-я. 

    Трусова в произвольной программе исполнила два прыжка в четыре оборота (сальхов и тулуп) и установила неофициальный мировой рекорд по технической оценки среди девушек и женщин. 

    Чемпионат мира среди юниоров

    София, Болгария

    Девушки

    Итоговое положение

    1. Александра Трусова (Россия) – 225,52
    2. Алена Косторная (Россия) – 207,39
    3. Мако Ямашита (Япония) – 195,17
    4. Станислава Константинова (Россия) – 186,35
    5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 185,12
    6. Юхана Юкой (Япония) – 184,78
    7. Тин Цуй (США) – 180,39
    8. Рика Кихира (Япония) – 175,25

    Произвольная программа

    1. Александра Трусова (Россия) – 153,49
    2. Алена Косторная (Россия) – 135,76
    3. Мако Ямашита (Япония) – 128,38
    4. Юхана Юкой (Япония) – 124,97
    5. Станислава Константинова (Россия) – 123,72
    6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 122,16
    7. Тин Цуй (США) – 118,17
    8. Ю Ен (Южная Корея) – 111,99
    9. Рика Кихира (Япония) – 111,51

    Короткая программа

    1. Александра Трусова (Россия) – 72,03
    2. Алена Косторная (Россия) – 71,63
    3. Мако Ямашита (Япония) – 66,79
    4. Рика Кихира (Япония) – 63,74
    5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,96
    6. Станислава Константинова (Россия) – 62,63
    7. Тин Цуй (США) – 62,22
    8. Юхана Юкой (Япония) – 59,81
    9. Лю Юн (Южная Корея) – 59,79
    10. Анастасия Архипова (Украина) – 59,37

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