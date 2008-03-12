Чемпионат мира среди юниоров. Трусова одержала победу, установив мировой рекорд по технике, Косторная – 2-я

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Софии были разыграны медали у девушек. Победу одержала россиянка Александра Трусова, ее соотечественница Алена Косторная – 2-я.
Трусова в произвольной программе исполнила два прыжка в четыре оборота (сальхов и тулуп) и установила неофициальный мировой рекорд по технической оценки среди девушек и женщин.
Чемпионат мира среди юниоров
София, Болгария
Девушки
Итоговое положение
1. Александра Трусова (Россия) – 225,52
2. Алена Косторная (Россия) – 207,39
3. Мако Ямашита (Япония) – 195,17
4. Станислава Константинова (Россия) – 186,35
5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 185,12
6. Юхана Юкой (Япония) – 184,78
7. Тин Цуй (США) – 180,39
8. Рика Кихира (Япония) – 175,25
Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) – 153,49
2. Алена Косторная (Россия) – 135,76
3. Мако Ямашита (Япония) – 128,38
4. Юхана Юкой (Япония) – 124,97
5. Станислава Константинова (Россия) – 123,72
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 122,16
7. Тин Цуй (США) – 118,17
8. Ю Ен (Южная Корея) – 111,99
9. Рика Кихира (Япония) – 111,51
Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) – 72,03
2. Алена Косторная (Россия) – 71,63
3. Мако Ямашита (Япония) – 66,79
4. Рика Кихира (Япония) – 63,74
5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,96
6. Станислава Константинова (Россия) – 62,63
7. Тин Цуй (США) – 62,22
8. Юхана Юкой (Япония) – 59,81
9. Лю Юн (Южная Корея) – 59,79
10. Анастасия Архипова (Украина) – 59,37