Чемпионат мира среди юниоров. Трусова одержала победу, установив мировой рекорд по технике, Косторная – 2-я

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Софии были разыграны медали у девушек. Победу одержала россиянка Александра Трусова, ее соотечественница Алена Косторная – 2-я.

Трусова в произвольной программе исполнила два прыжка в четыре оборота (сальхов и тулуп) и установила неофициальный мировой рекорд по технической оценки среди девушек и женщин.

Чемпионат мира среди юниоров

София, Болгария

Девушки

Итоговое положение

1. Александра Трусова (Россия) – 225,52

2. Алена Косторная (Россия) – 207,39

3. Мако Ямашита (Япония) – 195,17

4. Станислава Константинова (Россия) – 186,35

5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 185,12

6. Юхана Юкой (Япония) – 184,78

7. Тин Цуй (США) – 180,39

8. Рика Кихира (Япония) – 175,25

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) – 153,49

2. Алена Косторная (Россия) – 135,76

3. Мако Ямашита (Япония) – 128,38

4. Юхана Юкой (Япония) – 124,97

5. Станислава Константинова (Россия) – 123,72

6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 122,16

7. Тин Цуй (США) – 118,17

8. Ю Ен (Южная Корея) – 111,99

9. Рика Кихира (Япония) – 111,51

Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) – 72,03

2. Алена Косторная (Россия) – 71,63

3. Мако Ямашита (Япония) – 66,79

4. Рика Кихира (Япония) – 63,74

5. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,96

6. Станислава Константинова (Россия) – 62,63

7. Тин Цуй (США) – 62,22

8. Юхана Юкой (Япония) – 59,81

9. Лю Юн (Южная Корея) – 59,79

10. Анастасия Архипова (Украина) – 59,37