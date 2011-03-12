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    Роман Нойштедтер: «Если мужчина любит другого мужчину — это не должно вас как-то задевать»

    Теги Фенербахче высшая лига Турция сборная России светская хроника Роман Нойштедтер

    Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о своем отношении к сексуальным меньшинствам, а также к алкоголю.

    «Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что же, это их личное дело.

    Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем ее изменить, не можем ей противиться. Мы все равны.

    Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в 18 лет. Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку.

    Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится», – сказал Нойштедтер.

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