Вадим Евсеев: «Обе красные карточки – следствие эмоций от того, что у «Зенита» не получалось забить»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России против (0:0).

– Вы знали, как играть против «Зенита»?

– Мы отталкиваемся от своей игры. Наша философия на протяжении моего пребывания в команде не менялась. Мы предполагали, что «Зенит» может играть «4-4-2» или «4-3-3», для нас это не было новостью. Но таких серьезных изменений в составе мы не предполагали.

– Манчини сказал, что судейство было катастрофой. Вы согласны с ним?

– Это его мнение. Мое мнение: играли две достойные команды. Нужно держать эмоции в себе, а не действовать на показ. Обе красные карточки – следствие эмоций от того, что у «Зенита» не получалось забить.

– Удаления повлияли на ход игры?

– Никак. В концовке нам нужно было использовать численное преимущество. Мы не смогли докричаться до ребят. В конце мы один раз подошли к штрафной «Зенита», но не реализовали момент.

– Для вас назначение и.о. главного тренера – вызов? Вы готовы к новой роли?

– Я уже был главным тренером. Последняя моя игра в качестве главного была в Петербурге – против «Динамо-2». Я специально шел во вторую лигу, чтобы самостоятельно работать. Добился каких-то результатов, но потом меня снова позвали в Пермь. Остальные вопросы нужно задавать руководству клуба и Гаджиеву.

– «Амкару» было тяжело играть при таком скоплении фанатов «Зенита»?

– Четыре дня назад мы играли в «-15», снег, метель, мало болельщиков. Сегодня – полный стадион, это праздник для футболистов. В Петербурге всегда была футбольная атмосфера. Поэтому не вижу смысла задавать такие вопросы – вам любой ответит так же, – передает слова Евсеева корреспондент Sports.ru Александр Дорский.