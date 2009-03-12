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    Вадим Евсеев: «Обе красные карточки – следствие эмоций от того, что у «Зенита» не получалось забить»

    Теги Зенит Амкар Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи Вадим Евсеев

    Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

    – Вы знали, как играть против «Зенита»?

    – Мы отталкиваемся от своей игры. Наша философия на протяжении моего пребывания в команде не менялась. Мы предполагали, что «Зенит» может играть «4-4-2» или «4-3-3», для нас это не было новостью. Но таких серьезных изменений в составе мы не предполагали.

    – Манчини сказал, что судейство было катастрофой. Вы согласны с ним?

    – Это его мнение. Мое мнение: играли две достойные команды. Нужно держать эмоции в себе, а не действовать на показ. Обе красные карточки – следствие эмоций от того, что у «Зенита» не получалось забить.

    – Удаления повлияли на ход игры?

    – Никак. В концовке нам нужно было использовать численное преимущество. Мы не смогли докричаться до ребят. В конце мы один раз подошли к штрафной «Зенита», но не реализовали момент.

    – Для вас назначение и.о. главного тренера – вызов? Вы готовы к новой роли?

    – Я уже был главным тренером. Последняя моя игра в качестве главного была в Петербурге – против «Динамо-2». Я специально шел во вторую лигу, чтобы самостоятельно работать. Добился каких-то результатов, но потом меня снова позвали в Пермь. Остальные вопросы нужно задавать руководству клуба и Гаджиеву.

    – «Амкару» было тяжело играть при таком скоплении фанатов «Зенита»?

    – Четыре дня назад мы играли в «-15», снег, метель, мало болельщиков. Сегодня – полный стадион, это праздник для футболистов. В Петербурге всегда была футбольная атмосфера. Поэтому не вижу смысла задавать такие вопросы – вам любой ответит так же, – передает слова Евсеева корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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